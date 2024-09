Sonji Gole zaradi spornega posojila pogojni zapor in denarna kazen

Ljubljansko okrožno sodišče je nekdanjo direktorico novomeške družbe Adria Mobil Sonjo Gole zaradi sporne posojilne pogodbe med njo in družbo obsodilo na štiri leta pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo štirih let. Plačati bo morala tudi 135.000 evrov stranske denarne kazni, je poročal spletni portal Žurnal24.

Zadeva se po navedbah portala nanaša na sporno posojilno pogodbo med Gole in Adrio Mobil iz leta 2011. Gole, ki se je po 28 letih vodenja Adrie Mobil z letošnjim marcem upokojila, naj bi si brez soglasja nadzornega sveta izposodila denar družbe.

Del izposojenega denarja naj bi vrnila že leta 2016 še pred uvedbo preiskave, 1,35 milijona evrov, na kolikor je bila ocenjena premoženjska škoda Adrie Mobil, pa pred vložitvijo obtožnice, ki ji je očitala zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Pri tem naj bi ji pomagali še trije, zdaj prav tako upokojeni sodelavci iz Adrie Mobila: računovodkinja Stanislava Kastelec, Sergio Pelozo in Boris Peric.

Dogovor s tožilstvom

Ker so se vsi štirje pogodili s specializiranim državnim tožilstvom, se je obravnava na ljubljanskem okrožnem sodišču ta teden začela in tudi končala. Kastelec je sodišče obsodilo na dve leti pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo treh let in plačilo 67.500 evrov stranske denarne kazni, Perica na eno leto in pol pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo treh let, Peloza pa na eno leto in tri mesece pogojnega zapora s preizkusno dobo dveh let. Plačati morajo tudi stroške postopka. Ker se na sodbo ni nihče pritožil, je že pravnomočna.

Adria Mobil je bila do konca leta 2013 v lasti družbe ACH, ki jo je prav tako vodila Gole. Zatem so menedžerji ACH lastništvo Adrie Mobil prenesli na družbo Protej, ki so jo ustanovili sami. Tako naj bi denar od dividend Adrie Mobil prihajal neposredno na Protej, ki je z njim lahko poplačal del posojil.

Toda posel so v ACH pod pritiskom bank upnic kmalu razveljavili in Adrio Mobil vrnili pod svoje okrilje. Leta 2017 je Protej in Adrio Mobil nato za 181 milijonov evrov kupila francoska skupina Trigano, ki jo ima v lasti še danes.

Kriminalistične preiskave proti nekaterim omenjenim tedanjim menedžerjem so se začele leta 2015, kazenski postopek pa leta 2018.