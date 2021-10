Sorosove »lutke« razburile evropsko in domačo politično sceno

Med obiskom Sophie in 't Veld, vodje delegacije odbora evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v Sloveniji, kjer preverja delovanje pravne države in stanje na področju svobode medijev, odmevajo zlasti tviti, ki jih je slovenski premier Janez Janša namenil tako in t' Veldovi kot nekaterim drugim vidnim predstavnikom evropskega parlamenta.

Misijo, ki danes zaključuje obisk v naši državi, je Janša, ki se z ekipo in t' Veldove ni srečal, označil za misijo rušenja njegove vlade, samo in t' Veldovo pa za »eno od trinajstih od 226 znanih lutk Sorosa v evropskem parlamentu«. Milijarder George Soros je sicer madžarski Jud, med njegovimi »lutkami« pa so po Janši tudi in 't Veldova in celo pokojni evropski poslanec in nekdanji predsednik stranke evropskih liberalcev (Alde) Hans van Baalen. Objava, ki jo je Janša kasneje sicer odstranil, je sprožila val ogorčenih odzivov. Očitajo mu tako širjenje teorije zarot kot podpihovanja antisemitizma kot tudi pomanjkanja občutka do pietete.

Predsednik evropskega parlamenta David Sassoli je Janšo pozval, naj se ne spravlja na evroposlance, saj da napadi nanje pomenijo tudi napade na državljane Evrope, medtem ko je nizozemski premier Mark Rutte Janšev tvit označil za neokusnega, ga najostreje obsodil in protestiral tudi pri slovenski veleposlanici v Haagu. Slovenski premier mu je v odgovor svetoval, naj ne zapravlja časa z veleposlaniki in svobodo slovenskih medijev ter naj raje zaščiti »svoje novinarje«, da jih ne bodo morili na ulici. Janša je sicer že pred časom tvitnil, da je bil zadnji novinar (Peter R. de Vries), ki je izgubil življenje v Evropski uniji, ubit prav na Nizozemskem.

Dolžan pa ni ostal niti Sassoliju, rekoč: »Prosim, povejte svojim poslancem, naj ne zlorabljajo imena Evropskega parlamenta za politične intrige in nesmiselne obtožbe Slovenije.« Janši v bran se je nato postavil podpredsednik SDS in evroposlanec dr. Milan Zver, ki je Sassoliju v tvitu izrazil globoko razočaranje »nad vašo neutemeljeno izjavo, ki ni vredna predsednika ene največjih demokratično izvoljenih institucij. Vaša izjava je politično motivirana in kaže na nepoznavanje razmer v Sloveniji,« mu je očital.

Tudi predsednik evropskega sveta Charles Michel ob »izmenjavi mnenj« na twitterju ni molčal. Zapisal je, da morajo evropski poslanci opravljati svojo delo svobodno, brez pritiskov, in pozval k medsebojnemu spoštovanju med vsemi evropskimi institucijami ter v evropskem svetu. Le takšna pot lahko po njegovem vodi v prihodnost.

Časnik Financial Times je po poročanju STA zapisal, da je Michel pred objavo na twitterju po telefonu govoril tako z Janšo kot z Ruttejem. Portal Politico pa je komentiral, da se je Charles Michel na Janševe zapise odzval precej pozno in opozoril, da se je izognil omembi antisemitizma, kar so sicer nekateri očitali Janši.

Izjava Sophie in t' Veld Danes ob 14.30, po koncu srečanj delegacije s predstavniki medijev, nevladnih organizacij ter uradnih institucij in vlade, bo v Hiši EU v Ljubljani novinarska konferenca vodje delegacije odbora evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Sophie in 't Veld.

Domače obsodbe tvita

Twitterske izpade premiera Janše so obsodili tudi domači evroposlanci, tako predsednica SD Tanja Fajon kot tudi evropska poslanca stranke LMŠ Irena Joveva in Klemen Grošelj, medtem ko je predsednik slovenskega parlamenta Igor Zorčič na družbenem omrežju k spoštljivi komunikaciji pozval trojico: poleg premiera še predsednika države Boruta Pahorja in zunanjega ministra Anžeta Logarja.

Predlagal jim je, da se »o načinu komunikacije pogovorijo s predstavniki drugih držav in EU institucij«. Ob zadnji Janševi »twitter korespondenci« je zapisal, da presega vse meje dobrega okusa in je v nasprotju z deklaracijo o zunanji politiki.

Predsednik opozicijske LMŠ Marjan Šarec premieru zato, ker se ni sestal z ekipo in t' Veldove, očita, da je evropsko delegacijo v Slovenijo povabil »s figo v žepu«, nato pa jih »strahopetno« napadel prek twitterja.