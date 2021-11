Spolnost v imenu preiskave?

Ali je oktobra, leta 2017, policijski tajni sodelavec zbiral podatke o dogajanju v klubu Marina na Ajševici tudi s tem, da je plačal za spolno storitev? Vodja kriminalistične preiskave Zdravko Cindrič, ki je bil v zvezi s tem včeraj zaslišan na koprskem sodišču, je to zanikal. Obramba obtoženih zlorabe prostitucije v tej zadevi - Sergeja Racmana, Dejana Šurbka, Jožeta Kojca in Vesne Ternovec - pa se še naprej trudi dokazati nasprotno.

»Zavedali smo se, da je šlo za bordel, kjer se ponujajo spolne storitve, zato smo za tajnega sodelavca – da ne bi izstopal – predlagali odredbo, ki je dovoljevala tudi navidezni odkup spolne storitve,« je na sodišču dejal zaslišani kriminalist. Pojasnil je, da je bilo pri tem mišljeno zgolj druženje za pridobivanje informacij o klubu, ne pa koriščenje spolnih uslug. Zagovornico poslovneža Sergeja Racmana, Martino Žaucer Hrovatin, je zanimalo, zakaj se je sploh odločil predlagati ta ukrep, saj ga za sam pogovor z domnevnimi žrtvami kaznivih dejanj ne bi potreboval. Cindrič pa je zagotovil, da je bilo to potrebno, saj se dekle, s katerim je tajni policijski sodelavec navezal stik, brez plačila sploh ni želelo na samem pogovarjati.

Zagovorniki obtoženih se sklicujejo na pričanje enega izmed deklet iz Marine, ki je potrdila spolne odnose s policijskim tajnim sodelavcem. Tako imenovani tajni sodelavec 102 je na sodišču povedal, da se je z dekletom sicer zgolj pogovarjal, a da je ona po koncu druženja iz sobe »odnesla rjuhe in brisače ter jih vrgla v koš za umazano perilo«. Odvetnica Žaucer Hrovatin je poudarila, da je odkup spolnih storitev od žrtev kaznivih dejanj nedopusten, kar je potrdila tudi sodba koprskega višjega sodišča iz junija letos. Ukrep navideznega odkupa se po njenih besedah uporablja za dokazovanja preprodaje mamil ali ko gre za trgovino z ljudmi, medtem ko v primeru prostitucije tega ni mogoče izvesti brez posledic za domnevno žrtev.

Če bi obrambi uspelo dokazati sporne metode kriminalističnega dela, bi velik del dokazov padel. To se je v tem postopku že zgodilo v delu, ki je zadeval domnevne romunske zvodnike, vpletene v dogajanje v Marini. Obtoženi Racman, Šurbek, Kojc in Ternovec se sicer sklicujejo na to, da so imeli v lasti oziroma so vodili erotični klub, za katerega so zaračunavali vstopnino, ponujali gostinske storitve in zabavni program, medtem ko se v to, kar se je dogajalo med gosti, niso vmešavali. Specializirano državno tožilstvo pa jim očita, da je v klubu prihajalo do zlorab prostitucije in da so se med leti 2014 in 2019 na račun 530 žrtev okoristili za 21 milijonov evrov.