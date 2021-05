Sporočilo praznika dela živo kljub epidemiji

9.29 Igričarski sektor v pandemiji covida-19 z dodatnim razmahom

9.24 Na Hrvaškem med sezono napovedujejo več kot 180 letalskih povezav

7.18 Edinburški grad po koronavirusnem zaprtju ponovno odprt

7.17 Brez praznovanj

Sektor video iger v času pandemije covida-19 dobiva dodaten zagon. Skupna vrednost tega trga tako že presega 300 milijard dolarjev in je večja od trga filmov in glasbe skupaj, ugotavlja raziskava svetovalne družbe Accenture. Število rednih igralcev video iger po svetu po ocenah dosega že 2,7 milijarde. Avtorji raziskave, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP, pojasnjujejo, da so k dodatnemu razmahu trga video iger pripomogle vse bolj priljubljene igre na mobilnih telefonih in pa potreba po vsaj virtualnem povezovanju med ljudmi v času socialnega distanciranja zaradi pandemije covida-19.Med hrvaško poletno turistično sezono je pričakovati več kot 180 letalskih povezav, večinoma iz Velike Britanije, Nemčije, Francije in Poljske, je napovedala Hrvaška turistična skupnost (HTZ). Največ povezav bo z evropskimi mesti, a bodo letala različnih letalskih družb povezovala Hrvaško tudi z ZDA in nekaterimi drugimi državami. Številne letalske družbe so napovedale letalske povezave s Hrvaško na podlagi turističnega povpraševanja in interesa, ki je zelo izražen na mnogih hrvaških turističnih trgih, je povedal direktor HTZ. Meni, da je interes za Hrvaško pogojen tudi z njenim ugledom varne in zaželene destinacije. Zaveda se, da bodo turistični rezultati tudi letos odvisni predvsem od epidemiološkega stanja. Znova je vse deležnike v turizmu pozval k odgovornemu obnašanju med pandemijo.Ob rahljanju koronavirusnih ukrepov je v petek vrata ponovno odprl Edinburški grad, ki je bil zaradi pandemije zaprt najdlje po drugi svetovni vojni. Škotska ponovno omogoča dostop do območij kulturne dediščine - Edinburški grad je le eno izmed 20 plačljivih prizorišč, obiskovalci pa lahko še več kot 200 drugih obiščejo brezplačno.Današnji mednarodni praznik dela bo zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 brez množičnih prvomajskih praznovanj. Sindikati so tako že v prejšnjih dneh pozvali k boju za varnejše zaposlitve, varna in zdrava delovna mesta, socialno varnost in dostojno starost. Kljub epidemiji so ponekod ob upoštevanju ukrepov godbe zadonele budnice.