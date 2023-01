Šport naj bi dobil finančni pospešek

Rezultati slovenskega turizma so se lani skoraj povsem približali dosežkom iz leta 2019, letos je pričakovati dodatno rast prihodov. Eden od segmentov, ki ima veliko možnosti za rast, je tako imenovani športni turizem, ki naj bi s prenosom športa na gospodarsko ministrstvo dobil dodatne možnosti za razvoj in izkoriščanje sinergij.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki je že ob predstavitvi za ministra napovedal podvojitev javnih sredstev za šport, je dejal, da želijo ta sredstva že letos povečati in postopoma priti do 50 milijonov evrov. Do konca mandata pa je po njegovih besedah cilj, da bi za delovanje športa in za športno infrastrukturo skupaj namenili okoli 80 milijonov evrov. Prav danes pa bo minister ustanovil strateški svet za šport. Han je napovedal vlaganja v športno infrastrukturo, ureditev sofinanciranj za velika športna tekmovanja ter sodelovanje s turizmom in gospodarstvom. »Športu želimo vrniti, kar šport daje Sloveniji,« je dejal Han.

Prav šport je ne le pomemben segment turizma, ampak tudi promotor Slovenije. Na to vplivajo tako uspehi naši vrhunskih športnikov kot tudi mednarodna tekmovanja, ki jih prirejamo v naši državi. »Športni turizem je eden hitreje rastočih segmentov,« je povedala direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak. Prav zato Slovenija veliko vlaga v promocijo športnega turizma. STO pri tem, denimo, sodeluje z ambasadorji Slovenije, kot so Primož Roglič, Tadej Pogačar, Janja Garnbret in Luka Dončić, prav tako vodi promocijske kampanje ob športnih prireditvah v Sloveniji in našo državo predstavlja tudi kot destinacijo za aktivni oddih.

Nordijsko prvenstvo

Letos bomo v Sloveniji gostili kar nekaj velikih mednarodnih športnih dogodkov, med katerimi bo tudi nordijsko svetovno prvenstvo v Planici, ki bo potekalo med 21. februarjem in 5. marcem. Vršilec dolžnosti direktorja Javne agencije SPIRIT Slovenija Rok Capl je opozoril, da so takšni dogodki tudi poslovna priložnost: »Športne dogodke vidimo kot priložnost, da nagovorimo mednarodno poslovno javnost.« Agencija SPIRIT bo zato v Planici sodelovala z različnimi srečanji in dogodki, ki naj bi prinesli poslovne priložnosti. Kot je navedel Capl, si je, denimo, Zlato lisico po svetu ogledalo 167 milijonov gledalcev, biatlonske tekme na Pokljuki pa 60 milijonov.

Ministrstvo za gospodarstvo je lani za turizem razpisalo za 148 milijonov evrov razvojnih spodbud. Letos načrtujejo še sofinanciranje turistične kulturne dediščine. Po Hanovih besedah načrtujejo tudi prenovo zakona o spodbujanju turizma ter zakona o gostinstvu. Prav tako naj bi prenovili zakon o Kobilarni Lipica, katerega cilj naj bi bil razviti to destinacijo v turistični nacionalni biser.