Sprejemajo tudi bančne kartice

Tudi Cerkev gre v korak s časom. Del sodobnosti je brezgotovinsko poslovanje, torej zbiranje prispevkov. Ves svet uporablja bančne kartice, Cerkev ni izjema. »Na Poljskem je to praksa po cerkvah, darujejo kar z bančno kartico,« je povedal naš vir, ki se je pred dnevi vrnil z romanja po Poljski. Vendar Poljska ni edina.

»Naravno je, da marsikje uporabljajo to obliko plačila. Veliko ljudi je spraševalo o možnosti plačila s kartico, zato smo to uvedli,« je pred leti odločitev pojasnil poljski dominikanec Tomasz Mochoń. Še korak naprej je šla Anglikanska cerkev, v njihovih župnijah so plačilni terminali v uporabi od marca 2018, verniki lahko darujejo s plačilnimi karticami na več kot 16.000 mestih. Pogosto se za tako obliko zbiranja sredstev odločajo tudi v verskih središčih, ki jih obiskujejo številni turisti. Ti včasih nimajo pri sebi denarja, radi bi darovali, imajo pa bančno kartico. To zadrego rešijo s POS-terminali tudi v Franciji, kjer je že veliko cerkva opremljenih s sodobno tehnologijo za zbiranje prispevkov.