Cepljenje maturantov je bila odločitev vlade, ne strokovne skupine

V prednostno skupino so uvrstili tudi starše kronično bolnih otrok.

Generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravjeje na vladni novinarski konferenci predstavila posodobljeno nacionalno strategijo cepljenja, s katero je vlada med prednostne skupine za cepljenje uvrstila maturante in zaposlene, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature in še niso bili cepljeni. Posodobljeno strategijo cepljenja je vlada sprejela na četrtkovi dopisni seji.Maturanti so zdaj uvrščeni v skupino oseb nad 60 let in med kronične bolnike. Za to so se odločili, da se bodo dijaki lahko brez dodatnega stresa pripravljali na zrelostni izpit. Cepljenje je prostovoljno. Kdor se želi cepiti, naj se do ponedeljka do 12. ure prijavi pri zdravstvenem domu stalnega prebivališča, da bodo naročili ustrezno število cepiv, je pojasnila. »Cepilni centri so o tem obveščeni in bodo maturante cepili prednostno že 23. aprila. V zdravstvu se bomo potrudili, da bomo lahko čim prej cepili vse, ki se bodo zato odločili,« je poudarila.Dodala je, da je to odločitev vlade in da je šlo za »trezen razmislek«. Takšnemu cepljenju naj bi sicer nasprotovala večina članov strokovne skupine za cepljenje. Kerstin Petričeva je povedala, da s tem skušajo razbremeniti dijake. Glede tega, katero cepivo bodo uporabili, je naštela AstraZeneco, Pfizerjevo cepivo in cepivo Moderne. Na vprašanje, kako bo s cepljenjem maturantov, ki so mlajši od 18 let, je pojasnila, da za te cepivo Astrazenece ni primerno, ker je po navodilih primerno za osebe nad 18 let. Zanje bo na voljo Pfizerjevo cepivo.Začetek splošne mature je predviden 4. maja, ko naj bi maturantje pisali esej iz slovenščine, a naj bi obstajala tudi možnost, da bi bil prestavljen na konec maja. To namreč predlaga svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, ki meni, da bi lahko do konca maja po cepljenju dosegli odpornost maturantov proti covidu-19. Na ministrstvu za izobraževanje so sicer še v četrtek pojasnjevali, da časovnica mature za zdaj ostaja nespremenjena. Začetek poklicne mature pa je že po zdajšnjem koledarju predviden za konec maja.​​Glede na opisano časovnico mature, maturanti ne bodo dobili drugega odmerka, ko se bo matura začela. Kerstin Petričeva​ je izrazila obžalovanje, da s pobudo niso prišli prej, a da že prvi odmerek nudi nekaj zaščite. Dodala je, da bodo dijaki z večjim delom pisanja mature začeli konec maja, v tem primeru bodo zaščiteni, če se bodo cepili 23. aprila. Upa še, da se bo čim več dijakov cepilo, saj so dovolj varni, je pa cepljenje prostovoljno.Prenos v živo