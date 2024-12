Spust božičkov tokrat s strehe ljubljanske pediatrije

Hitradio Center letos že 12. leto zapored organizira tradicionalni Spust Božičkov s streh pediatričnih bolnišnic. Potem ko so se božički s strehe UKC Maribor spustili v torek, so danes razveselili otroke v Ljubljani.

Najprej so jih zabavali z vragolijami v zraku, nato pa so jih še obdarili.

Tudi letos so Hitradiu Center v vlogi božičkov priskočili na pomoč jamarji Jamarske zveze Slovenije in gasilci Gasilske brigade Ljubljana, bolne otroke pa so skupaj z Božički obiskali tudi številni znani Slovenci.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

