Srebrna nit pričakuje izboljšanje zdravstvenega sistema

Srebna nit – združenje za dostojno starost pričakuje izboljšanje zdravstvenega sistema. Svoje videnje največjih težav, ki jih imajo starejši, je strnilo v šest zahtev: na prvo mesto je postavilo dostop do osebnega družinskega zdravnika. Pismo z zahtevami je poslalo na vse odgovorne v državi: predsednika vlade, ministra za zdravje in ministra za delo, zdravstveno blagajno, državni zbor in državni svet. Združenje obstaja tretje leto in ima po besedah Biserke Marolt Meden, njegove predsednice, 170 članov.