Stabilna desna stranka med SDS in novimi projekti

V nadaljevanju preberite:

»V NSi vemo, kaj hočemo. Stopamo po samostojni politični poti in smo pripravljeni delati za Slovenijo,« ob 24. obletnici nastanka stranke pravi njena podpredsednica Vida Čadonič Špelič. Stranka ima trenutno osem poslancev v državnem zboru, dva državna svetnika, na junijskih volitvah pa je bil v evropski parlament izvoljen predsednik stranke Matej Tonin, ki bo stranko tudi po jesenskem kongresu vodil iz Bruslja. Podpredsednica stranke je tudi mnenja, da bo NSi s Toninom na čelu stranke dosegla 10 odstotkov volilne podpore na naslednjih parlamentarnih volitvah.

»NSi in druge stranke, ki nastajajo na desnem polu, poskušajo konkurirati SDS oziroma stranko prepričevati, naj zamenja Janšo na čelu stranke. Vsi na desni sredini igrajo na karto, da bo Janša prej ali slej odšel. A to je napačna politična strategija, saj bo Janša na čelu svoje stranke ostal še pet do 10 let,« meni politolog in politični analitik dr. Igor Lukšič. Vsi na desni sredini po njegovem ocenjujejo, da jih čaka pravi vzpon takrat, ko bo Janša odšel iz politike.