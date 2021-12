Stališče komisije za medicinsko etiko: Gre za naravno nesrečo

Stališče Komisije RS za medicinsko etiko do obračunavanja participacije necepljenim, zaradi covida-19 bolnišnično zdravljenim bolnikom

Ob izrednih obremenitvah bolnišničnega zdravstva pri zdravljenju s covidom-19 obolelih bolnikov in v prizadevanjih, da bi se preventivno cepilo kar največ tistih, ki tega še niso storili, se je pojavil predlog razmisleka o možnosti, po kateri naj bi necepljeni, za covidom-19 bolnišnično zdravljeni bolniki prispevali k stroškom njihovega zdravljenja. Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko (v nadaljevanju KME RS) je prejela več zahtev, da se do njega opredeli. S tem v zvezi je na svoji seji, 14. decembra 2021, sprejela naslednje stališče.

Ob spoštovanju etičnih vrednot slovenskega javnozdravstvenega izročila, načel družbene solidarnosti in pravičnosti ter upoštevanju aktualnih razmer v slovenski družbi, KME RS meni, da se je potrebno vzdržati ukrepov, ki bi sicer utegnili prispevati k učinkovitejšemu reševanju s covidom-19 povezanih problemov, v slovenski družbi pa ne bi zmanjševali njene epidemijske razdvojenosti, ampak poglabljali obstoječe in odpirali nove izzive. V razmerah močno omajane družbene solidarnosti, zaskrbljujoče stopnje smrtnosti, preobremenjenosti zdravstvenega sistema in njegovega osebja, pa KME RS želi spomniti, da je vsakršna in tudi zdravstvena solidarnost vzajemna vrednota z globoko humanitarno vsebino. Zato ob vseh necepljenih, ki zaradi hude oblike covida-19 potrebujejo bolnišnično zdravljenje, ne smemo pozabiti, da se je ob velikih epidemijskih obremenitvah naših bolnišnic znatno zmanjšala dostopnost do njihovih storitev drugim bolnikom, ki prav tako potrebujejo zdravstveno pomoč in ki bi jim jo bilo v večji meri moč zagotoviti z višjo precepljenostjo. V vseh okoljih je razmerje med proti covidu-19 cepljenimi in necepljenimi povezano s številom obolelih, bolnišnično zdravljenih in umrlih. S trajanjem epidemije narašča nestrpnost do omejitev na eni, a tudi do necepljenosti na drugi strani. Pravična presoja cepljenosti in necepljenosti je mogoča le ob upoštevanju vseh posledic.

Prostovoljnost cepljenja proti covidu-19 je povezana z odnosom vsakega posameznika do lastnega in družbenega zdravja, epidemija pa kot test družbene odgovornosti vsakomur in vsej javnosti nastavlja ogledalo. Ob dejstvu, da pri nas s prostovoljnim cepljenjem ni mogoče zagotoviti zadostne precepljenosti in solidarnost družbe ostaja tako na zdravstvenem kot na medosebnem področju še naprej resno omajana, KME RS podpira vse zakonite preventivne javnozdravstvene ukrepe, s katerimi je epidemijo mogoče učinkovito omejiti.

Ob dosedanjih naravnih nesrečah smo v Sloveniji vedno dokazali, da nam družbena solidarnost veliko pomeni. Tudi epidemija covida-19 je naravna nesreča. KME RS želi, da bi jo namesto medsebojne razdvojenosti in obtoževanja umirjali s strokovno enotnostjo, solidarnim ravnanjem in s podporo etično upravičenih, znanstveno utemeljenih ter politično usklajenih ukrepov.

dr. Božidar Voljč, dr. med.

predsednik KME RS