Trije od desetih ljudi imajo vsaj dve kronični bolezni hkrati

Kronično ledvično bolezen ima pri nas približno 200.000 ljudi. Vsako leto vsaj 3000 novih primerov sladkorne bolezni tipa dve. Kronično obliko srčnega popuščanja ima deset odstotkov starejših od 65 let.

Nenalezljive kronične bolezni predstavljajo 80 odstotkov bolezni v državah EU in so glavni vzrok prezgodnje umrljivosti. Trije od desetih ljudi imajo vsaj dve hkrati. Zato so toliko bolj pomembni preprečevanje, presejalni pregledi, zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje ter skrb za kakovost življenja bolnikov, so poudarili zdravniki na okrogli mizi na Zdravniški zbornici Slovenije. Osredotočili so se na kronično ledvično bolezen, sladkorno bolezen tipa dve in srčno popuščanje.

Dr. Andreja Marn Pernat s kliničnega oddelka za nefrologijo, dr. Andrej Janež s kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni in dr. Gregor Poglajen s kliničnega oddelka za kardiologijo, vsi iz UKC Ljubljana, so podpisali zavezo k strateškemu odzivu za upravljanje naraščajočega bremena kronične ledvične bolezni, srčnega popuščanja ter sladkorne bolezni tipa dve. Ta priporoča nadgradnjo in optimizacijo izvajanja presejalnih programov, implementacijo strategij za uspešnejše reševanje dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni ter učinkovitejše pridobivanje in uporabo slovenskih podatkov o kroničnih nenalezljivih boleznih za izbiro in vrednotenje intervencij.