Bolezen tisočerih obrazov, ki jo lahko preprečimo

V Sloveniji možgansko kap vsako leto doživi okoli 4400 ljudi, kar pomeni približno 12 novih primerov na dan, kažejo podatki. Pogosto gre za prebivalce v aktivnem delovnem obdobju, saj je četrtina med njimi starih od 18 do 65 let. Dobra novica pa je, da možgansko kap lahko v veliki meri preprečimo, zdravimo njene posledice in z njimi kakovostno živimo.

Na Prešernovem trgu v Ljubljani bodo danes od 10. do 13. ure stojnice z zdravstveno-informativnim gradivom, z dejavnostjo se bodo predstavila različna društva. Medicinska ekipa bo svetovala in izvajala zdravstvenopreventivne meritve, in sicer krvnega tlaka s funkcijo prepoznavanja možnosti atrijske fibrilacije, srčnega utripa, trigliceridov in sladkorja v krvi.