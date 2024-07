Stavka končana, zaostanki in vrste pa nič manjši

S sklenitvijo stavkovnega sporazuma med sindikati zaposlenih na upravnih enotah (UE) in ministrstvom za javno upravo (MJU) se je tudi uradno končala stavka državnih uradnikov, ki je trajala od 13. marca. Z besedilom sporazuma se je na dopisni seji seznanila vlada, ki je v parlamentarno proceduro že poslala tudi interventni zakon.

Z njim bodo namreč (vsaj začasno, saj bo veljal le do 30. septembra) skrajšali čakalne vrste, tujcem pa olajšali pridobivanje dovoljenj za delo in bivanje. A normalnega delovanja upravnih enot še nekaj časa ne bo.

Iz danes sprejetega sporazuma je razvidno, da se bodo plačna nesorazmerja za uradnike na UE še naprej reševala v okviru centralnih pogajanj med vlado in sindikati. V stebrnih pogajanjih je vlada že predlagala uvedbo novih delovnih mest na UE, to sta referent in višji referent, na novo pa so ovrednotena tudi druga delovna mesta.

Vlada je prav tako predlagala ukinitev posebne plačne skupine J. Če se centralna in stebrna pogajanja do 13. septembra ne bodo končala oziroma če bodo propadla, se bodo začela ločena pogajanja. Na tistih UE, kjer bodo do konca leta ugotovili kadrovski primanjkljaj, bo vlada zagotovila dodatno število zaposlenih. Pred tem bo sicer resorno ministrstvo »z načelniki UE na novo ovrednotilo prioritete zaposlovanja«, še piše v dokumentu.

Poenotenje uradnih ur in izplačilo dodatka

Spremenjeno uredbo o poenotenju uradnih ur na UE je vlada že sprejela, na ministrstvu pa bodo skupaj z načelniki pripravili spremembe sistematizacije delovnih mest. Tako bodo preverili ustreznost strukture delovnih mest in jih prilagodili glede na strokovnost nalog, ki jih opravljajo zaposleni. Na MJU so se hkrati zavezali, da bo posebna delovna skupina najpozneje do 15. septembra pripravila nabor ukrepov.

Tisti javni uslužbenci, ki so nadpovprečno obremenjeni ali nadomeščajo začasno odsotne zaposlene ter uradnike, ki bodo pomagali pri odpravljanju zaostankov, bodo po novem prejeli dodatek zaradi povečanega obsega dela. Ta bo znašal največ 20 odstotkov osnovne plače, izplačan pa bo z avgustovsko plačo.

V sporazumu so se še zavezali, da bo dobre štiri mesece trajajoča stavka uradnikov (kljub najprej drugačnim napovedim na MJU), v celoti plačana. A sklenitev tega sporazuma še ne pomeni, da bodo zaposleni na vseh 58 upravnih enotah v državi že v ponedeljek začeli normalno poslovati.

Zaradi zaostankov, ki so se nakopičili tudi zaradi dolgotrajne stavke, se dolge vrste državljanov pred vrati upravnih enot gotovo ne bodo bistveno skrajšale. Po besedah Frančiška Verka, predsednika Sindikata državnih organov (SDOS), je namreč samo na področju upravnih postopkov nerešenih že več kot 10.000 zadev.