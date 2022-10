Stavka za ohranitev naših bolnišnic in zdravstvenih domov

Na napoved stavke zdravniškega sindikata Fides se je danes odzvalo Slovensko zdravniško društvo, ki pojasnjuje, da pri tokratni stavki ne gre za kruhoborstvo, pač pa za bitko za ohranitev javnih zdravstvenih zavodov, torej bolnišnic in zdravstvenih domov.

»Zdravstvena politika že vrsto let hote ali nehote pospešuje privatizacijo javnega zdravstvenega sistema, kadrovsko siromaši javne zavode, saj najboljši strokovnjaki dobivajo izzive drugod. Podcenjevanje zdravniškega dela v javnem zdravstvu vodi v upad kakovosti in večja varnostna tveganja,« začenja zapis za javnost predsednik Slovenskega zdravniškega društva prof. dr. Radko Komadina, kirurg.

Prof. dr. Radko Komadina. FOTO: Jure Eržen/Delo

Prof. dr. Radko Komadina vodi društvo od leta 2016. Je profesor na Medicinski fakulteti v Ljubljani za predmete kirurgija, nujna medicinska pomoč v izrednih razmerah in starostna krhkost. Kot kirurg se je izobraževal tudi na Baylor College of Medicine v Houstonu in bil gostujoči profesor na medicinski fakulteti Hirosaki na Japonskem. Zaposlen je v celjski bolnišnici, šest let je bil tudi njen strokovni vodja.

Izzivi za zdravnike so veliko bolje plačano delo v drugih državah, že v sosednji Avstriji, kjer imajo dvakrat višje plače, in v zasebnem zdravstvu v Sloveniji. Odhodi zdravnikov povzročijo kadrovske luknje v bolnišnicah in v celotni mreži javnega zdravstva, kar povzroči, da morajo drugi zdravniki delati vse več, da imajo časa za pacienta vse manj, kar nujno negativno vpliva na kakovost dela. Slabitev javnih zdravstvenih zavodov ima številne posledice.

»Proces slabitve javnega zdravstva je treba obrniti, zato slovensko javnost pozivamo h konstruktivni podpori, pogajalce pa k hitri in razumni rešitvi. Napovedana stavka odraža nemoč zdravnikov pri zadržanju strokovnjakov v javnem sektorju,« sporoča predsednik Slovenskega zdravniškega društva.

Slovensko zdravniško društvo je najstarejša organizacija zdravnikov na Slovenskem. Ustanovljena je bila davnega leta 1861. V 160 letih svojega obstoja je preživela številne politične režime. Vseskozi in tudi danes se zavzema za razvoj stroke in takšne zdravstvene politike, da je razvoj stroke v dobro bolnika mogoč.

»Zdravnik v Sloveniji je vedno manj odgovoren nosilec dela v zdravstvu, čeprav mu to nalaga zakon. Postaja vse bolj uradnik, ki mora iz meseca v mesec povečevati svojo produktivnost, predvsem na področju birokracije. Proces je prišel do skrajnega roba, od koder ne bo več poti nazaj v kakovostno, dostopno in solidarno javno zdravstvo,« piše predsednik Slovenskega zdravniškega društva.

V nadaljevanju poudarja, da »napovedana stavka zdravnikov in zobozdravnikov ne sme biti razumljena kot kruhoborstvo za višje plače, temveč kot borba za izboljšanje pogojev za delo z bolniki, za katere je zdravnik moralno, profesionalno in kazensko odgovoren.«