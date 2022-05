S stavkom »Stavkamo, ker nismo hlapci, smo javni RTV,« so svojo stavko RTV napovedali v Sindikatu novinarjev. »Prišli smo do točke, ko je resno ogrožen obstoj javnega RTV in status zaposlenih,« so pojasnili svojo odločitev. Kot so zapisali že mesece opozarjajo na »škodljive programske in kadrovske poteze vodstva.«

V Koordinaciji novinarskih sindikatov RTV Slovenija so včeraj zaključili izrekanje članov o napovedi stavke. Za solidarnostno stavko z Informativnim programom TV Slovenija in uredništvom MMC se je izreklo 96,3 odstotka udeležencev glasovanja. Glasovanja se je udeležilo 274 članov. Stavkovni odbor, ki šteje več kot 160 članov različnih uredništev RTV tako začenja priprave za izvedbo opozorilne stavke, ki se bo začela 23. maja.

»Razmere postajajo nevzdržne, ugled javnega medija pa zaradi neprofesionalnih in škodljivih potez vodstva ter samovolje programskega sveta pada. Kakovostnega, specializiranega in profesionalnega informativnega programa na Televiziji Slovenija tako rekoč ni več, kadruje in imenuje se mimo uredništev in brez strokovnih kriterijev, novinarska in uredniška avtonomija sta v informativnem programu in uredništvu MMC resno ogroženi,« so opozorili v sindikatu.

Odstop vodstva, če zahtevam ne bo ugodeno

Stavkovni odbor je že izoblikoval več zahtev. Zahtevajo novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo, dogovor o kadrovski politiki in pogajanja o dvigu najnižjih plač na RTV, socialni dialog in plačano stavko.

Če sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev ne bo sklenjen do 30. maja, zahtevajo odstop generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha, odgovorne urednice Informativnega programa Televizije Slovenija Jadranke Rebernik, v. d. urednika uredništva za nove medije Igorja Pirkoviča in odstop predsednika Programskega sveta RTV Slovenija Petra Gregorčiča.