Stavkovni odbor sindikata odloča o protestnem shodu

Predstavniki vlade so Svizu posredovali protipredloge stavkovnim zahtevam. Sviz je že nekaj časa opozarjal, da na to čakajo že od septembra lani, ko so se začeli pogajati. Kaj vlada ponuja, glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj še ni hotel govoriti. Prej mora namreč o preložitvi za jutri napovedanega protestnega shoda odločiti glavni stavkovni odbor. Odločitev bo znana danes.

Eno od stavkovnih zahtev je Sviz že dosegel, in sicer zvišanje plač pomočnicam vzgojiteljic. Z vladnimi predstavniki so se 9. januarja dogovorili tudi o višjih plačah mladih raziskovalcev ter asistentov. Prav včeraj se je vlada na dopisni seji seznanila tudi z aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja ter aneksom h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost. S podpisom aneksa bodo pomočnice vzgojiteljic uvrščene štiri plačne razrede višje.

Ključne stavkovne zahteve Sviza pa še niso rešene. Med njimi ostajajo odprava zaostankov v vrednotenju pedagoškega dela strokovnega osebja v vrtcih, osnovnih, srednjih in višjih šolah, vzgojnih zavodih ter dijaških domovih. Kot vztrajno opozarjajo v Svizu, se je povprečna plača strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v zadnjih letih zviševala dvakrat počasneje kot plače zaposlenih z enako stopnjo izobrazbe na primerljivih delovnih mestih v zdravstvu in državni upravi.

Zahtevajo odpravo zaostankov pri univerzitetnih učiteljih. »Potem ko so se zvišale plače zdravnikov, se je razkorak med univerzitetnimi učitelji in zdravniki specialisti, katerih osnovne plače bi morale biti izenačene, povečal na osem plačnih razredov (to je za 32 odstotkov) v škodo visokošolskih učiteljev,« sta pred sinočnjim krogom pogajanj zapisala predsednica glavnega odbora Sviza Marjana Kolar in Branimir Štrukelj. Sviz zahteva tudi odpravo razvrednotenja dela zaposlenih v plačni skupini J.

Kaj so vladni predstavniki Svizu sinoči ponudili, bo znano predvidoma danes, ko bo znana tudi odločitev glavnega stavkovnega odbora Sviza glede jutrišnjega protestnega shoda pred vlado. Shod so sicer napovedali, če vlada ne bo dala protipredloga, ki so ga zdaj dobili.

Prejšnji teden so svoje zahteve po zvišanju plač podali tudi ravnatelji. Še pred včerajšnjim sestankom vladne strani s sindikati javnega sektorja se je sestal izvršilni odbor sindikata direktorjev in ravnateljev Sindir. Njihov prvi predlog je bil, da bi bila izhodiščna plača ravnateljev 56. plačni razred (zdaj je 47. plačni razred).

Podpredsednica Sindirja Nives Počkar je pojasnila, da so sklenili, da bodo počakali na vladno stran, ki pripravlja spremembo zakona o sistemu plač v javnem sektorju in se hkrati ukvarja z odpravo plačnih nesorazmerij. Dodala je, da bodo ravnatelji v istem stebru z direktorji, ravnatelji knjižnic, funkcionarji … »Kam nas bodo uvrstili, bodo ključna pogajanja, ki bodo marca,« je še dejala Počkarjeva.

V zvezi osnovnošolskih ravnateljev so že prejšnji teden sklenili, da bodo do sredine februarja zbirali predloge, kako bi lahko pritisnili na odločevalce za višje plače.