Število kibernetskih napadov se je povečalo

Operativni center kibernetske varnosti Telekoma Slovenije je lani, ko je ob epidemiji covida-19 prišlo do množičnega prehoda na delo in šolanje na daljavo, zaznal 60 odstotkov več varnostnih incidentov kot predlani. Največ je bilo napadov z lažnim predstavljanjem oz. t. i. phishinga, ki mu sledi namestitev izsiljevalskih virusov ali kraja podatkov.Kot so danes sporočili iz Telekoma Slovenije, so v drugi polovici lanskega leta zaznali tudi povečano število dobro načrtovanih in zmogljivih t. i. napadov DDoS, pri katerih gre za onemogočanje delovanja storitev. Sproti so se odzivali na nova varnostna tveganja doma in v tujini, saj je bilo na primer na globalnem trgu odkritih več varnostnih ranljivosti odjemalcev za videokonference, ki so jih razvijalci sicer hitro odpravili.Ob tem se je povečalo tudi število ciljno usmerjenih napadov na izbrana podjetja različnih velikosti, in sicer z uporabo tehnik, s katerimi so napadalci skušali zaobiti varnostne mehanizme. Bistveno več je bilo tudi tako imenovanih direktorskih prevar.»Na področju kibernetske varnosti število incidentov vsako leto narašča in tudi podatki za leto 2020 kažejo, da se kljub naporom razvijalcev programske opreme število na novo odkritih ranljivosti vseskozi povečuje,« so izpostavili.Varnostna tveganja se z delom na daljavo še povečujejo, zato podjetjem in drugim organizacijam priporočajo uvedbo dodatnih sistemskih varnostnih rešitev. Podjetja namreč ob kibernetskem napadu tvegajo krajo podatkov in možnost nepooblaščenih dostopov do uporabniških in skrbniških računov, izgubo ali krajo občutljivih poslovnih oziroma osebnih podatkov in podobno, so poudarili.Preventivni ukrepi, uporaba več ravni zaščite ter spremljanje dogodkov in hitro ukrepanje v primeru incidenta so tako ključni, na ta način pa se podjetja zaščitijo tudi pred izgubo ugleda ali zaupanja svojih strank oz. poslovnih partnerjev, so dodali.Kot so še opozorili, so kibernetske grožnje usmerjene proti posameznikom in podjetjem vseh velikosti. »S kibernetskimi grožnjami se ne soočajo le velika podjetja, temveč so pogoste tarče spletnih napadov tudi manjša in srednja podjetja. Ta pogosto nimajo zaposlenih varnostnih strokovnjakov ali nameščene ustrezne kibernetske zaščite, saj menijo, da je zaščita draga,« je dejal član uprave Telekoma, odgovoren za tehnologijo,