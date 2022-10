Predčasno glasovalo občutno več volivcev kot pred petimi leti

Zadnji dan predčasnih volitev za predsednika države je glasovalo 23.300 volivk in volivcev oziroma 1,4 odstotka upravičencev, v vseh treh dneh se jih je zvrstilo 68.000 ali približno štiri odstotke.

Na predsedniških volitvah pred petimi leti je v prvem krogu skupaj predčasno glasovalo 28.200 volilnih upravičencev oziroma 1,65 odstotka vseh, leta 2012 pa 23.350 oziroma 1,36 odstotka. Na aprilskih volitvah v državni zbor je predčasno glasovalo 130.151 (7,67 odstotka volivk in volivcev).

Drugi načini glasovanja

Za nedeljske volitve je bilo oddanih 3934 vlog za glasovanje po pošti v Sloveniji, 319 za glasovanje na domu in 4949 za glasovanje na volišču zunaj okraja stalnega prebivališča.

Volivke in volivci s stalnim prebivališčem v tujini so oddali 279 vlog za glasovanje na voliščih omnia v Sloveniji. Upravičenci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja v tujini in želijo tam glasovati, so oddali 499 vlog za oddajo glasu na diplomatsko-konzularnih predstavništvih in 593 vlog za glasovanje po pošti iz tujine.

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo 7. oktobra v volilnih imenikih za izvedbo glasovanja na volitvah predsednika republike vpisanih skupaj 1.694.430 volilnih upravičencev, od tega 1.587.320 volivk in volivcev s stalnim prebivališčem v Sloveniji in 107.107 s stalnim prebivališčem v tujini.