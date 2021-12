Stroka: Takšen zakon bi pomenil politizacijo vrtcev in šol

Odbor državnega zbora za izobraževanje bo danes obravnaval predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki so ga vložili poslanci SDS, NSi, SMC in poslanca narodnosti. Predlog novele najbolj razburja zaradi načrtovane spremembe sestave svetov zavodov, v katerih bi največ predstavnikov, pet, imeli ustanovitelji, vsak po tri predstavnike pa bi imeli zaposleni in starši. Stroka temu predlogu nasprotuje in opozarja, da bo imela ključni vpliv v svetih zavodov politika. Do zdaj so imeli največ predstavnikov v svetu zavodov zaposleni.

Proti predlagani noveli zakona so se ostro odzvali v Svizu. Kot so zapisali, se s povečanjem števila predstavnikov ustanovitelja na pet članov od skupno enajstih članov sveta zavoda »na široko odpirajo vrata odločilnemu vplivu politike na delovanje vrtcev in šol ter izbiro ravnateljev, kar je zdajšnja sestava uspešno omejevala. Že do zdaj je bilo največ pritiskov med postopki izvolitve ravnateljic in ravnateljev posameznih zavodov zabeleženih s strani lokalne politike, v določenih obdobjih pa tudi s strani državne politike.«

Zapisali so še, da so pri izbiri ravnatelja strokovni delavci ključni, ker najbolj poznajo kandidate: »Zmanjševanje števila zaposlenih v svetih zavodov pomeni, da predlagatelj pri izbiri ravnateljev ne zaupa strokovnim delavcem v vrtcih, šolah in dijaških domovih ali da se mu dozdajšnja izbira ravnateljev ne zdi ustrezna.« Do petka, 19. novembra, so zbrali skoraj 25.000 podpisov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki nasprotujejo predlogu novele zakona.

Pedagoška stroka proti

Da je predlagana novela zakona slaba, so prepričani tudi na oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Čeprav je, kot pravijo, vidik lokalne skupnosti v svetu zavoda pomemben, »pa o pedagoškem vodenju in o ravnateljevih pedagoških odlikah občinski funkcionarji oziroma njihovi predstavniki v svetih zavodov ne morejo kompetentno presojati in imeti pri tem odločilne besede«. Dodali so, da je predlagana novela »pripravljena površno, rešitve so slabo argumentirane in utemeljitve mestoma zavajajoče. Predlagatelji svojih namer po krhanju strokovnosti in politizaciji šole niti ne skrivajo. Spremembe, ki jih želijo uveljaviti, so zato zelo škodljive.«

Tudi oddelek za pedagogiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru nasprotuje predlagani noveli zakona. Kot je zapisal predstojnik omenjenega oddelka red. prof. dr. Edvard Protner, so predstavniki zaposlenih v sestavi svetov zavodov porok zagovarjanja strokovnih odločitev: »Krčenja števila predstavnikov zaposlenih in povečevanja števila predstavnikov ustanovitelja ni mogoče razumeti drugače, kot prizadevanje za večji vpliv lokalne (in državne) politike na delovanje vrtcev in šol. Ta sprememba bi še posebej močno vplivala na imenovanje ravnateljic in ravnateljev, ki bi jih v odnosu do politične oblasti postavila v položaj odvisnosti.«

Da bi takšna sprememba javne šole in vrtce podvrgla političnemu vplivu zlasti lokalnih oblasti, ravnatelje pa postavila v »nesprejemljivo podrejen položaj«, so prepričani tudi v Zvezi društev pedagoških delavcev Slovenije.

Poslanske skupine SDS, NSi in SMS so še pred današnjo sejo odbora vložile amandma in predlagajo, da bi sveti javnih vrtcev in šol šteli sedem članov, tri predstavnike bi imel ustanovitelj, po dva pa starši in zaposleni.

Dodatna opozorila

Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije je opozorila še na predlagano spremembo 2. člena zakona, v katerega bi predlagatelji radi umestili še dodaten cilj sistema vzgoje in izobraževanja »vzgajanje in izobraževanje s poudarkom na slovenski kulturi in evropskih vrednotah«. V Zvezi poudarjajo, da obstoječi zakon že zagotavlja vzgojo in izobraževanje za optimalni razvoj posameznika, in se sprašujejo, kaj predlagatelji sploh razumejo s tem ciljem: »Odsotnost razmisleka o teh vprašanjih lahko privede do izjemno spornih interpretacij, po katerih bi morala javna šola spodbujati ozko nacionalistično in do vseh ostalih kultur izključujočo domačijskost, po možnosti z namenom, da postopoma tlakuje pot ponovnim poskusom uvajanja verouka v javne šole.«

Predstavniki pedagoške stroke in Sviza bodo podrobna stališča predstavili še pred začetkom seje odbora za izobraževanje.