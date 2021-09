Stroka vse šibkejša, politika pa močnejša

V nadaljevanju preberite:



Visoka rast plač, socialna varnost in vse boljša tehnična oprema so gotovo pomemben motivator, da zaposleni ostanejo v policiji in da v svoje vrste lažje pridobijo nove pripadnike. Razlogov, ki so še pred desetletjem močno razjedali policijski sistem, tako ni več, a stanje duha v policiji je kljub temu na dnu. Pišemo o opozorilih iz policijskih vrst in kje so glavni razlogi, da se policija odmika od državljanov in približuje vladajoči politični opciji.