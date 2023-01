Študentom višje subvencije za prehrano

Po prvi seji strateškega sveta za prehrano je premier Robert Golob povedal, da se bo ta najprej opredelili do možnosti izpopolnitve sistema spremljanja cen košarice osnovnih živil in smernic za prenovo sistema študentske prehrane, za katerega na ministrstvu za delo ob zvišanju subvencij napovedujejo dolgoročnejše izboljšave.

»Zavedamo se dodatnih pomanjkljivosti ureditve, zato bomo proučili pogoje glede izvajanja razpisa in možnosti zagotavljanja kakovostnejših in bolj zdravih obrokov ter se zavzeli za prenovo sedanjega sistema, in sicer tudi s spodbujanjem vzpostavljanja gradnje novih javnih menz, ki bi na neprofiten način zagotavljale dostopne kakovostne in polnovredne obroke vsem študentkam in študentom,« so sporočili tudi z ministrstva za delo, ki ga vodi Luka Mesec. Ob redni marčni uskladitvi subvencije pa zaradi podražitve študentske prehrane napovedujejo spremembo zakona o subvencioniranju študentske prehrane, s katerim nameravajo subvencijo dvigniti za najmanj en evro.

Jutri pa bodo govorili tudi s Študentsko organizacijo Slovenije o nujnosti okrepitve nadzora nad ponudniki.

Svet, ki ga vodi doktorica živilske tehnologije Nataša Fidler Mis, naj bi poleg kratkoročnih odzivov pomagal tudi z nasveti pri prenovi prehranskih smernic za zdravo in trajnostno prehrano, a kot je napovedal Golob, po začetnem burnem odzivu nihče ljudi ne bo silil v nič. Ljudi želijo predvsem spodbujati k zdravemu prehranjevanju.