Izvedba študija po mnenju rektorja ljubljanske univerze resno ogrožena

Dr. Igor Papič, rektor univerze v Ljubljani. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Predvideli hibridni sistem, a primorani delati prek spleta

Prakso bi lahko opravili posamezno ali v majhnih skupinah

Marsikje ne bodo mogli preverjati znanja

Rektor ljubljanske univerze Igor Papič opozarja na skrb vzbujajoče stanje visokega šolstva med epidemijo covida-19. Predavanja in vaje izvajajo po najboljših močeh, a praktičnega dela študija ne morejo izvesti na daljavo in se sprašujejo, kako bodo zaključili zimski semester. Zdaj je že jasno, da je ogroženo izobraževanje cele generacije študentov, meni.Papič je v izjavi za javnost poudaril, da univerza od začetka epidemije covida-19 aktivno sodeluje pri preprečevanju širjenja okužbe in je ukrepom prilagajala tudi študijski proces. Po prvem valu epidemije so intenzivno pripravljali urnike za ustrezno in varno izvedbo študija v zimskem semestru 2020/21 in na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport skupaj s sindikati ter študenti pripravili smernice za izvedbo študija, so sporočili z univerze.»Želeli smo fizično prisotnost, seveda ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov. Pri večjih študijskih skupinah smo predvideli hibridni sistem, kjer bi se določeno število študentov nahajalo v predavalnicah, ostali pa bi spremljali predavanja prek spleta. Kupili smo ustrezno avdiovizualno opremo, zaščitno opremo in pleksi pregrade,« je navedel.Oktobra so načrtovano izvedbo študija začeli uresničevati in bili kmalu primorani vsa predavanja prenesti na splet. Za kratek čas so se izvajale le vsebine, kjer je fizična prisotnost študentov nujna.Pojasnil je, da predavanja in vaje trenutno izvajajo po najboljših močeh, vendar pomembnega dela študijskega procesa, ki poteka v laboratorijih, ateljejih in v drugih prostorih praktičnega učenja, ne morejo izvesti na daljavo.»Razumemo, da si v dani situaciji ne moremo privoščiti polnih predavalnic, ne razumemo pa, da fakultete in akademije še naprej ostajajo v celoti zaprte za študentke in študente, s katerimi bi lahko posamezno ali v majhnih skupinah in ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov tako rekoč brez tveganja izvedli nujen del študijskega procesa,« je dejal.Ob tem je spomnil, da se bliža izpitno obdobje in da marsikje profesorji ne bodo mogli preverjati znanja, saj ga študenti preprosto niso bili deležni v zadostnem obsegu. Na univerzi se po Papičevih besedah resno sprašujejo, kako bodo zaključili zimski semester. Omenil je tudi, da so na univerzi predlagali najrazličnejše rešitve, ki ne bi ogrožale zdravja, študentom pa bi zagotovile pridobivanje znanja. Trenutni ukrepi in prioritete sproščanja po njegovem mnenju kažejo, da vrednota znanja ni na obzorju odločevalcev.»Dejstvo, da je visokošolski prostor del zadnjega, t. i. zelenega paketa sproščanja, pove veliko o tem, koliko cenimo znanje, brez katerega ne more delovati noben del te družbe. S takimi prioritetami podiramo temelje naše prihodnosti, ki bi morala biti utemeljena prav na znanju,« je prepričan Papič.