Studio City 9. maja bo, a ne na RTV

Generalno vodstvo RTVS sporoča, da se oddaja Studio City po dvomesečnem izpadu vrača na program TV Slovenija, a v spremenjeni obliki, tudi s spremembo voditelja. Zdaj že nekdanji voditelj oddaje Marcel Štefančič ml. je po drugi strani napovedal, da oddaja 9. maja bo, vendar ne na nacionalni televiziji.

»Po tehtnem premisleku bo Studio City v maju doživel osvežitev in prenovitev oddaje,« je vodstvo RTVS zapisalo v izjavi za javnost. Ob tem so dodali, da se je vodstvo Informativnega programa Televizije Slovenija »zavedajoč se pomena blagovne znamke Studio City« odločilo, da bo oddaja v maju doživela nekaj vizualnih in programskih sprememb, med drugim tudi pri vodenju oddaje.

K posodobitvi oddaje so jih po njihovih navedbah spodbudile tudi nedavne javne izjave nekdanjega voditelja oddaje, ki jih ocenjujejo kot žaljive do zaposlenih na RTV Slovenija in celo kot grožnjo zoper posamezne zaposlene. »Na RTV Slovenija smo zavezani javnosti v najširšem pomenu, prav tako pa kot javni medij in izredno pomembna institucija za demokratično družbo spodbujamo spoštljiv in argumentiran dialog, kjer ni prostora za grožnje,« so poudarili.

Na RTVS uradno informacij o tem, kdo bo prevzel vodenje Studia City, še ne dajejo, kot možno voditeljico pa se omenja Vido Petrovčič, ki je bila za klice STA danes nedosegljiva.

Štefančič je medtem za Val 202 potrdil, da oddaje na RTVS ne bo več vodil in da je ta zgodba končana. »Kaj točno bomo mi naredili, je pa druga zgodba,« je napovedal Štefančič in dodal, da »9. maja Studio City na vsak način bo, a ne na nacionalni televiziji«.

Vodstvo RTV dela s Studiem City tako kot Janševa vlada s STA

Že na popoldanski novinarski konferenci, ki jo je ob svetovnem dnevu svobode medijev pripravil sindikat novinarjev Slovenije, pa je pojasnil, da vodstvo RTV z njim noče podaljšati pogodbe - menda zaradi neprimernega obnašanja. Ob tem je dodal, da sam kot zares neprimerno ocenjuje, da so ukinili Politično s Tanjo Gobec, Globus, Točko preloma z Janjo Koren.

»Zares neprimerno je, da ponižujejo in žalijo inteligenco te slavne, mogočne hiše. Zares neprimerno je, da so za skoraj dva meseca ugasnili Studio City. Zares neprimerno je, da so ignorirali več kot 40.000 podpisov za takojšnjo vrnitev Studia City. Zares neprimerno je, da se odgovorna urednica ne odziva na elektronsko pošto urednice Studia City. Zares neprimerno je, da kot odgovorna urednica nastopa in odstavlja oseba, ki jo je ob imenovanju podprlo le 21 odstotkov zaposlenih. Aktiv novinarjev in društvo novinarjev sta jo zaradi predvolilnih oddaj pozvala k odstopu, pa se ni niti odzvala - to je zares neprimerno. In navsezadnje, zares neprimerno je, da vodstvo te slavne, mogočne hiše ne plačuje kolumnistov Studia City in da zdaj z mano noče podaljšati pogodbe, da torej s Studiem City počne to, kar je Janševa vlada počela s Slovensko tiskovno agencijo,« je med drugim naštel. Pa tudi, da so na zahtevo odgovorne urednice njegovo izjavo s prejšnje protestne novinarske konference izrezali iz prispevka v Dnevniku.

Izjave novinarjev RTV na novinarski konferenci ob svetovnem dnevu svobode medijev. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Podporo Štefančiču je izrazila tudi urednica oddaje Studio City Alenka Kotnik: »Ustvarjalci te oddaje stojimo z in za Marcelom. Če pade Marcel, pade Studio City. Če pade Studio City, pade javna RTV.« Podporo oddaji je v imenu montažerk in montažerjev na TV Slovenija podal tudi Dejan Koban, ki je izpostavil oddajo kot eno ključnih kritičnih oddaj, ki dajejo gledalcem in gledalkam možnosti za razmislek in ima veliko analitično vrednost.

Tatjana Pirc, novinarka Radia Slovenija, je povedala, da bitka za RTV ni izgubljena in da so tukaj zaradi poslušalcev, gledalcev, ki kličejo in pišejo, da bi se razmere normalizirale, ki izražajo podporo, tudi s 40.000 zbranimi podpisi za Studio City in že skoraj 15.000 zbranimi podpisi za Marcela. »Danes, na dan svobode medijev, smo vsi Studio City. Danes sem tudi jaz Marcel. Ne le danes, vsak dan smo tu in povsod smo za medijsko svobodo, za svobodne, pogumne in profesionalne novinarje in urednike. Mediji niso le temelj demokracije, svobodni mediji so demokracija.«

Urednik Slovenske tiskovne agencije Aljoša Rehar je povedal, da ima današnji dan velik pomen, saj se je lani na isti datum začela kampanja Za obSTAnek. »Skoraj eno leto smo profesionalno opravljali službo brez evra države, obiskovali so nas policija in revizorji, doživljali smo posmehovanja. Kljub temu smo obstali, a je bila cena visoka: 15 odstotkov sodelavcev so izgubili, še vedno je v zraku vprašanje o financiranju STA, saj je plačevanje na kos nesprejemljivo.« Izrazil je podporo RTV za profesionalen in objektiven javni steber, ki je glavni steber pri nas, in vsaka motnja tam vpliva na celotno novinarsko sfero. Gašper Andrinek, novinar Vala 202 in podpredsednik DNS, je prav tako izrazil podporo RTV in ob današnjem dnevu čestital novinarjem in novinarkam ter poudaril, da je svoboda medijev ključna za demokratični proces.