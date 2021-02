Švedski velikan tudi v Ljubljani odprl vrata

Ikea je v Ljubljani tudi uradno odprla svoja vrata. Odprtje so pospremili z manjšo slovesnostjo, na kateri je vodja trgovine Cas Lachaert kupce povabil v »eno Ikeinih najbolj trajnostno naravnanih trgovin«. Prihod pohištvenega velikana je pozdravil tudi ljubljanski Zoran Janković in izpostavil, da je Ljubljana privlačna tujim investitorjem.



»Čeprav to ni odprtje, kakršnega smo pričakovali, smo hvaležni, da smo danes tu,« je na dogodku izpostavila predsednica uprave Ikea Jugovzhodna Evropa Sara Del Fabbro. Kot je spomnila, so temeljni kamen položili leto in pol nazaj, danes pa je trgovina pripravljena na prve obiskovalce.



»Pandemija je prinesla številne izzive, spremenila je način našega življenja, ne pa tudi našega poslanstva, da pomagamo izboljšati kvaliteto življenja naših kupcev,« je poudarila.



Ljubljanska poslovalnica je prva Ikeina v Sloveniji, peta na tržišču jugovzhodne Evrope in ena od več kot 450 trgovin po vsem svetu, je še dodala Del Fabbrova na odprtju, ob katerem so posadili drevo.



Vodja trgovine v Ljubljani Cas Lachaert je dodal, da gre tudi za eno najbolj trajnostnih Ikeinih trgovin in med drugim izpostavil sončne celice na strehi, ki jo bodo tudi ozelenili. Prav tako bodo zbirali deževnico.

Lachaert je prepričan, da bo Ikeina trgovina varno mesto za nakupovanje, saj zaposlene enkrat tedensko testirajo, upoštevajo pa tudi vse zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.



Težko pričakovan prihod švedskega pohištvenega velikana v Slovenijo je pozdravil tudi ljubljanski župan Janković. Kot je dejal, je tokratna otvoritev zaradi epidemije covida-19 bolj mirna. Tudi Janković je podčrtal energetsko učinkovitost objekta.



Prihod švedske družbe po županovih besedah dokazuje, da je Ljubljana zanimiva za tuje investitorje, prihod znanega podjetja pa zanimanje še poveča.



Tako Janković kot švedski ambasador v Budimpešti, pristojen tudi za Slovenijo, Dag Hartelius sta izpostavila, da se slovenskim kupcem ne bo več treba voziti v Ikeine trgovine v Celovec, Zagreb in Trst. »Mogoče bo na teh več kot 30.000 kvadratnih metrih prostor našla tudi švedska ambasada, da se veleposlaniku ne bo treba voziti iz tujine,« se je pošalil Janković.



Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb so sicer v Ikei uvedli poseben režim obiska trgovine. Prve tedne si bodo morali kupci termin nakupovanja rezervirati na spletu.



V trgovini bo naenkrat lahko 700 ljudi, računajo pa, da se bodo kupci v njej zadržali okoli dve uri. Ko se bodo okoliščine normalizirale, v ljubljanski trgovini pričakujejo okoli dva milijona obiska letno.



Kupci bodo lahko izdelke kupili v trgovini, jih naročili prek spleta, vključno z dostavo, lahko jih bodo prevzeli sami. Poleg Ljubljane so prevzemno točko za zdaj vzpostavili tudi v Mariboru.



Ikea je sprva odprtje trgovine v Ljubljani napovedovala že za konec lanskega leta, a je načrte prekrižala epidemija covida-19. Trgovina obsega več kot 31.000 kvadratnih metrov, od tega približno 22.000 kvadratnih metrov nakupovalnih površin. V ponudbi je okoli 9500 izdelkov.

