Svet Levice podprl Erjavca in vložitev konstruktivne nezaupnice

Ugibanja o odzivu poslancev DeSUS

Trije razlogi za razrešitev Janše

Svet stranke Levica je danes podprl vložitev konstruktivne nezaupnice s predlaganim kandidatom za mandatarja za sestavo nove vlade, so sporočili iz te stranke. Opozicijske LMŠ, SD in SAB, ki so poleg Levice vključene v KUL, so Erjavčevo kandidaturo že podprle. Erjavec je vložitev konstruktivne nezaupnice napovedal za 15. januar.Predsednik DeSUS in potencialni kandidat za mandatarja nove vlade Erjavec pričakuje, da bodo konstruktivno nezaupnico podprli s 43 poslanskimi podpisi ter da bi se v tem času nadaljevali neformalni pogovori s predstavniki SMC. Ta je sicer podporo Erjavcu odrekla.Erjavec je po torkovem sestanku s strankami KUL sporočil, da bodo imeli prihodnji torek sestanek s poslansko skupino DeSUS, kjer pričakuje tudi podpise štirih strankinih poslancev pod nezaupnico vladi. Ti poslanci sicer vse od izstopa DeSUS iz koalicije molčijo. Tako je nekaj ugibanj, kakšen odnos do Janševe vlade bi lahko zavzeli, če do nove vlade ne bi prišlo.Predsednik koalicijske NSije danes ocenil, da ima vladna koalicija po odhodu stranke DeSUS trdnih 47 poslanskih glasov. S poslanci, ki so pripravljeni sodelovati s koalicijo, bodo po njegovih navedbah podpisali posebne sporazume o sodelovanju.Na Siol.net pa so pridobili in v torek objavili predlog nezaupnice s predlogom, da DZ za novega predsednika vlade izvoli Erjavca. Dokument še nima podpisov poslancev, iz njega pa izhaja, da bo prvopodpisani vodja poslanske skupine LMŠ. Predvideni so podpisi poslancev strank KUL in DeSUS, ki jih je skupaj 43.V predlogu so med drugim zapisali tri razloge, zakaj bi bilo po njihovem mnenju treba razrešiti predsednika vlade. Kot ocenjujejo, ne uživa zaupanja državljanov, ker se vlada pod njegovim vodstvom ni znala učinkovito spopasti z epidemijo covida-19 in je Slovenijo »privedla v vrh tragične svetovne lestvice umrlih na milijon prebivalcev«.Menijo tudi, da od prevzema oblasti marca 2020 sistematično krši temeljna načela ustavne ureditve, kot so delitev oblasti, spoštovanje neodvisnih ustanov in svobode medijev. Nazadnje ocenjujejo, da je z »nepremišljenimi potezami temeljno ogrozil zunanjepolitični položaj Slovenije v EU, severno-atlantskem zavezništvu in mednarodni skupnosti«.V predlogu nezaupnice navajajo tudi razloge, zakaj je Erjavec pravi kandidat za mandatarja za sestavo nove vlade. Med drugim ocenjujejo, da je »s svojimi političnimi, strokovnimi in mednarodnimi izkušnjami oseba, ki ima vsa potrebna znanja in veščine za vodenje vlade v tem zahtevnem obdobju, ki je pred Slovenijo«.