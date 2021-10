Svet šempetrske bolnišnice za novega direktorja izbral Dimitrija Klančiča

Pričakovanje, da bo novi direktor uresničil program

Svet šempetrske bolnišnice je na nocojšnji seji za novega direktorja imenoval, ki trenutno vodi oddelek za nefrologijo v tej bolnišnici. Zanj je glasovalo šest od osmih članov sveta, je v izjavi povedala predsednica sveta zavoda. Soglasje k imenovanju za štiriletni mandat mora dati še vlada.Na razpis sta se sicer prijavila dva kandidata, vendar eden med njima ni izpolnjeval z razpisom zahtevanih pogojev in so ga zato izločili. »Ko smo pri drugem kandidatu ugotovili, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje, smo ga povabili na predstavitev, po njej pa smo o kandidatu glasovali,« je pojasnila Jelinčič Maraževa.Klančičev program je usmerjen k pacientu in to »je tisto, kar zagovarja tudi naš ustanovitelj. Poleg vseh kritičnih točk na področju organizacije dela in same klime zagovarja investicije, proces digitalizacije; zdi se mi, da smo dobili odgovore na vprašanja prav na vseh področjih«, je povzela. Hkrati pričakuje, da bo predstavljeni program novi direktor tudi uresničil.Od 17. junija lani je šempetrsko bolnišnico vodil, ko je na tem mestu nasledil prejšnjega v. d. direktorja. Nekdanjega prvega moža Intereurope je za v. d. direktorja bolnišnice imenoval svet zavoda, ko se je Nardin odločil za odhod, saj je ocenil, da nima več zaupanja sveta zavoda.Na prvi razpis za direktorja s polnim mandatom letošnjega maja se je Gortan prijavil, vendar le dve uri pred začetkom seje sveta zavoda nato odstopil od kandidature. Sprejel pa je prošnjo sveta zavoda, da šempetrsko bolnišnico vodi do imenovanja novega direktorja, saj je bil edini prijavljeni kandidat.