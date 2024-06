Umrl je Tomaž Grm

Po težki bolezni je umrl Tomaž Grm, nekdanji predsednik Kolesarske zveze Slovenije in nekdanji direktor družbe Butan plin, so sporočili iz kolesarskega kluba Bam.bi, katerega član je bil. »Bil je človek z modrimi nasveti in velik prijatelj ter strasten kolesar. Tomaž, dobro kolesari tudi tam, kamor si namenjen,« so zapisali na socialnem omrežju.

Kolesarsko zvezo je Tomaž Grm vodil od leta 2012 do leta 2021. Direktor Butan plina je bil od leta 2007 do 2022, sicer pa velik kolesarski zanesenjak, ki je imel v svojem programu tudi aktivno vključitev zveze v aktivacijo steze BMX v Ljubljani.