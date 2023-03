Svet UKC Ljubljana za v. d. strokovnega direktorja imenoval Gregorja Norčiča

Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so se na današnji dopisni seji seznanili z odstopom strokovne direktorice UKC Jadranke Buturović Ponikvar in jo razrešili s položaja. Za v. d. strokovnega direktorja največje slovenske bolnišnice so člani sveta imenovali Gregorja Norčiča, so za STA povedali v UKC Ljubljana.

Norčič prihaja s kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo kirurške klinike UKC Ljubljana. Kot so navedli v UKC Ljubljana, je na tem oddelku od leta 2016 koordinator za sistem vodenja kakovosti. Od januarja lani je tudi predsednik razširjenega strokovnega kolegija kirurških strok pri ministrstvu za zdravje, od jeseni pa opravlja še funkcijo koordinatorja medicinskih strok v projektu prenove UKC Ljubljana.

Zdaj že nekdanja strokovna direktorica UKC Ljubljana Jadranka Buturović Ponikvar je člane sveta UKC Ljubljana o svojem odstopu s funkcije obvestila prejšnji četrtek. Ob obvestilu članom sveta o odstopu Buturović Ponikvar ni podala pojasnil o razlogih za takšno odločitev.

Razlogi za odstop ostajajo neznani

Razlogi za njen odstop vse do danes ostajajo skrivnost. Nekateri ga povezujejo z afero, ki je nastala po razkritju POP TV, da je nevrokirurg Roman Bošnjak v sklopu samoplačniških storitev operiral tujo državljanko, ki je morala poleg plačila operacije ljubljanskemu UKC nakazati Bošnjaku še dodatnih 6000 evrov na račun agencije v Hongkongu, spet drugi z domnevno zahtevo ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Bešič Loredan je vpletenost politike v odstop Buturović Ponikvar v Tarči na Televiziji Slovenija prejšnji četrtek sicer zanikal.

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je nato v petek dejal, da mu Buturović Ponikvarjeva v osebnem pogovoru ni pojasnila razlogov za svoj odstop, prav tako medijem ne želi dajati izjav. Na novinarsko vprašanje, ali se mu morda ne zdi nenavadno, da ni navedla razlogov za odstop, je Jug odgovoril, da je to »zagotovo znak težkih časov«.

»Ampak kakršnakoli špekulacija bi bila čista špekulacija,« je dodal. Glede ugibanj, da naj bi se za odstop odločila zaradi pritiskov ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, je Jug dejal, da o tem ne ve ničesar.

Z odstopom Buturović Ponikvar se je v ponedeljek sicer seznanil tudi strokovni svet UKC Ljubljana. Ali so bili člani strokovnega sveta seznanjeni z razlogi za odstop, ni znano.