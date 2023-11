Svetlejšemu jutri naproti

Danes zaznamujemo 365 dni, odkar je Indija prevzela predsedovanje skupini G20. To je trenutek za razmislek, ponovno zavezo in poživitev duha »Vasudhaiva Kutumbakam«, kar pomeni: »Ena zemlja, ena družina, ena prihodnost«.

Ko smo lani prevzeli to odgovornost, se je svetovna krajina spoprijemala z večplastnimi izzivi: okrevanjem po pandemiji covida-19, podnebnimi grožnjami, finančno nestabilnostjo in dolžniškimi težavami v državah v razvoju in v času, ko je vedno manj multilateralizma. Zaradi konfliktnosti in tekmovalnosti je trpelo razvojno sodelovanje, ki je oviralo napredek.

S prevzemom predsedovanja G20 je Indija skušala svetu ponuditi alternativo statusu quo, in sicer premik od napredka, osredotočenega na BDP, k napredku, ki je osredotočen na človeka. Indija je želela spomniti svet na to, kar nas združuje, in ne na to, kar nas deli. Konec koncev se je moral razviti svetovni pogovor – interesi peščice so se morali umakniti pred težnjami mnogih. Tako je bila potrebna temeljna reforma multilateralizma, kot smo ga poznali.

Vključujoče, ambiciozno, akcijsko usmerjeno in odločno – s temi štirimi besedami je bil opredeljen naš pristop kot predsedujoče države G20, dokaz naše zavezanosti uresničevanju teh načel pa je izjava voditeljev iz New Delhija (NDLD), ki so jo soglasno sprejele vse države članice skupine G20.

FOTO: Veleposlaništvo Indije

V našem predsedovanju je bila osrednji pojem tudi vključevalnost. Z vključitvijo Afriške unije (AU) kot stalne članice G20 je bilo 55 afriških držav sprejetih v forum, ki se je s tem razširil na 80 % svetovnega prebivalstva. Ta proaktivna drža je spodbudila celovitejši dialog o svetovnih izzivih in priložnostih.

Prvo tovrstno srečanje na vrhu »Glas svetovnega juga«, ki ga je Indija sklicala dvakrat, je naznanilo zoro novega multilateralizma. Indija je pomisleke svetovnega juga vključila v mednarodni diskurz in tako uvedla novo obdobje, v katerem države v razvoju zavzemajo svoje pravo mesto pri oblikovanju svetovne zgodbe.

Vključevalnost je bila prisotna tudi v nacionalnem pristopu Indije k skupini G20, zaradi česar je to postalo predsedovanje za ljudi, kar je primerno za največjo demokracijo na svetu. Z dogodki »Džan Bhagidari« (udeležba ljudi) je skupina G20 uspela doseči 1,4 milijarde državljanov, pri čemer so kot partnerji sodelovale vse indijske zvezne države in zvezni teritoriji (UT). Glede vsebinskih elementov je Indija zagotovila, da je bila mednarodna pozornost usmerjena k širšim razvojnim ciljem, ki so bili usklajeni s pooblastili G20.

Na kritični sredini Agende 2030 je Indija predstavila akcijski načrt G20 za leto 2023 za pospešitev napredka pri ciljih trajnostnega razvoja (SDGs), pri čemer je uporabila medsektorski, akcijsko usmerjen pristop k medsebojno povezanim vprašanjem, vključno z zdravstvom, izobraževanjem, enakostjo spolov in okoljsko trajnostjo.

Ključno področje, ki spodbuja ta napredek, je robustna digitalna javna infrastruktura (DPI). Tu je bila Indija odločilna pri svojih priporočilih, saj je prisostvovala revolucionarnemu vplivu digitalnih inovacij, kot so digitalni sistem identifikacije Aadhaar, poenoteni vmesnik za plačila (UPI) in sistem za elektronsko izdajo dokumentov Digilocker. V okviru skupine G20 smo uspešno dokončali repozitorij digitalne javne infrastrukture (DPI), kar je pomemben korak v svetovnem tehnološkem sodelovanju. Ta repozitorij, ki vsebuje več kot 50 sistemov DPI iz 16 držav, bo pomagal svetovnemu jugu zgraditi, sprejeti in razširiti sistem DPI za sprostitev moči vključujoče rasti.

Za našo »eno Zemljo« smo uvedli ambiciozne in vključujoče cilje, da bi ustvarili nujne, trajne in pravične spremembe. »Pakt o zelenem razvoju« iz deklaracije obravnava izzive izbire med bojem proti lakoti in varovanjem planeta z orisom celovitega načrta, kjer se zaposlovanje in ekosistemi dopolnjujejo, potrošniška poraba je podnebno ozaveščena, proizvodnja pa planetu prijazna. Sočasno deklaracija skupine G20 poziva k ambiciozni potrojitvi svetovne zmogljivosti obnovljive energije do leta 2030. Skupaj z ustanovitvijo svetovnega zavezništva za biogoriva in usklajenim prizadevanjem za zeleni vodik so ambicije skupine G20 za gradnjo čistejšega in bolj zelenega sveta nesporne. Takšna je že od nekdaj naravnanost Indije, s pomočjo Življenjskih slogov za trajnostni razvoj (LiFE) pa lahko svet užije koristi naše starodavne trajnostne tradicije.

Deklaracija poudarja našo zavezanost podnebni pravičnosti in enakosti ter poziva k znatni finančni in tehnološki podpori svetovnega severa. Prvič je prišlo do priznanja kvantnega skoka, potrebnega v obsegu financiranja razvoja, ki je iz milijard poskočil na bilijone dolarjev. Skupina G20 je priznala, da države v razvoju potrebujejo 5,9 bilijona dolarjev za izpolnitev svojih nacionalno določenih prispevkov (NDC) do leta 2030.

Glede na to, da je potrebna ogromna količina sredstev, je skupina G20 poudarila pomen boljših, večjih in učinkovitejših multilateralnih razvojnih bank. Hkrati Indija prevzema vodilno vlogo pri reformah ZN, zlasti pri prestrukturiranju glavnih teles, kot je Varnostni svet ZN, ki bo zagotovil pravičnejši svetovni red.

FOTO: Veleposlaništvo Indije

Enakost spolov je zavzela osrednje mesto v deklaraciji, vrhunec pa je bila ustanovitev posebne delovne skupine za krepitev vloge žensk naslednje leto. Indijski zakon o rezervaciji za ženske iz leta 2023, ki omogoča rezervacijo tretjine sedežev v indijskem parlamentu in državni zakonodajni skupščini za ženske, pooseblja našo zavezanost razvoju pod vodstvom žensk.

Deklaracija iz New Delhija pooseblja prenovljenega duha sodelovanja pri teh ključnih prednostnih nalogah, s poudarkom na skladnosti politik, zanesljivi trgovini in ambicioznih podnebnih ukrepih. V ponos nam je, da je skupina G20 med našim predsedovanjem dosegla 87 rezultatov in sprejela 118 dokumentov, kar je opazen porast v primerjavi s preteklostjo.

Indija je med predsedovanjem G20 vodila razprave o geopolitičnih vprašanjih in njihovem vplivu na gospodarsko rast in razvoj. Terorizem in nesmiselno ubijanje civilistov sta nesprejemljiva in ju moramo obravnavati s politiko ničelne tolerance. Poudarjati moramo humanitarnost namesto sovražnosti in znova izraziti, da to ni obdobje vojne.

Veseli me, da je Indija med svojim predsedovanjem dosegla nekaj izjemnega: oživila je multilateralizem, okrepila glas svetovnega juga, se zavzemala za razvoj in se borila za krepitev vloge žensk povsod.

Ko predsedovanje G20 predajamo Braziliji, to počnemo s prepričanjem, da bodo naši skupni koraki za ljudi, planet, mir in blaginjo odmevali tudi v prihodnosti.

Naročnik oglasne vsebine je Veleposlaništvo Indije.