Svetniki iz hrvaške Istre pozivajo k umiku ovir na meji

Na današnji seji skupščine Istrske županije v Pazinu so svetniki soglasno podprli pismo, v katerem novega slovenskega premierja Roberta Goloba pozivajo k umiku vseh ovir na slovensko-hrvaški meji. Golob je sicer v času predvolilne kampanje napovedal, da bo eno prvih dejanj nove vlade prav odstranitev žice na meji.

V pismu, ki ga je predlagal klub svetnikov IDS-Zeleni, so istrski svetniki Goloba pozvali, naj Slovenija z meje umakne vse žice in panelne ograje. Podobno sporočilo so iz hrvaške Istre predstavnikom slovenskih oblasti poslali že leta 2015, ko so enoglasno podprli deklaracijo, ki je nasprotovala postaviti mejnih ograj.

»S sosednjo Republiko Slovenijo ter z mesti in občinami v slovenskem delu Istre nas povezujejo nezlomljive vezi (...), dobro gospodarsko in kulturno sodelovanje ter mnogo skupno uresničenih projektov iz evropskih skladov. Vse to je omogočilo sobivanje - convivenza kot splošno sprejeti način življenja ljudi v Istri,« izpostavlja pismo, ki je v celoti objavljeno na spletni strani stranke Istrski demokratski zbor (IDS-DDI).

V pismu, ki ga je v imenu vseh svetnikov podpisala predsednica skupščine Sandra Ćakić Kuhar, še poudarjajo, da žica ni ustavila nikogar pri prehodu meje. Žica je samo ovira za državljane, ki živijo na obeh straneh meje, s katero se ruši temeljno načelo Evropske unije kot večdržavne skupnosti svobodnih ljudi in prostora svobode, so dodali.

Svetniki so ob tem opozorili še na nevarnost, ki jo žica predstavlja za divje živali. V pismu tudi izražajo razumevanje za problematiko migracij, ki jo označujejo za večplasten problem, ki ga je nemogoče rešiti z ograjevanjem.

V trenutku velike politične tragedije na evropski celini bi takšno dejanje bilo pomembno tudi na simbolični ravni, ker bi v takšnih okoliščinah pokazali moč skupnosti in solidarnosti, še sporočajo svetniki v najzahodnejši hrvaški županiji.