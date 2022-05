Svojcem umrle zaradi cepiva AstraZeneca 77.000 evrov odškodnine

Italijanska država bo svojcem 32-letne učiteljice, ki je lani umrla zaradi reakcije na cepivo proti covidu-19 podjetja AstraZeneca, izplačala 77.468 evrov odškodnine. Obdukcija je pokazala, da je bila smrt ženske posledica stranskih učinkov cepiva in ne malomarnosti zdravnikov, ki so učiteljico cepili oziroma so jo kasneje obravnavali.

Francesca Tuscano je umrla 4. aprila lani v bolnišnici San Martino v Genovi. Tri dni pred smrtjo je prejela odmerek cepiva družbe AstraZeneca, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Že v nekaj urah po cepljenju se je 32-letnica pritožila zaradi hudih glavobolov. Naslednje jutro so jo starši našli nezavestno, dva dni kasneje pa je umrla. To je prvi smrtni primer v Italiji, ki je bil dokazan kot posledica cepljenja proti covidu-19 in za katerega bo italijanska država izplačala odškodnino.

Italijanska vlada je sicer ustanovila poseben sklad v višini 150 milijonov evrov za izplačilo odškodnin osebam, ki jim je cepivo proti covidu povzročilo zdravstvene težave. Zaradi nizkega zneska odškodnine želi družina umrle zdaj vložiti še civilno tožbo proti italijanski državi, piše APA.