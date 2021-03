Ta teden dobimo 46.290 enot cepiva

V nadaljevanju preberite:

Ta teden v Sloveniji pričakujemo dve pošiljki cepiv proti covidu-19. Danes je predvidena dobava 19.890 odmerkov cepiva podjetja Pfizer-Biontech, v četrtek še predvidoma 26.400 odmerkov cepiva AstraZenece, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Cepivo Pfizer-Biontecha bo namenjeno starejšim od 75 let in tudi starejšim od 80 let, ki se do zdaj še niso cepili. Prejšnji teden je Slovenija prejela 47.430 odmerkov cepiv. »Kar me moti, je odziv EU. Zdi se mi prepočasen. Prehitevajo nas države, ki niso v tej povezavi. To ni dobro,« pa pravi Bojana Beović.