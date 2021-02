Ta teden o strategiji cepljenja in o okrevanju gospodarstva

7.05 Predvidoma bodo potrdili podporo skupnemu pristopu EU do cepiv



Evropski poslanci bodo ta teden na plenarnem zasedanju razpravljali in glasovali o instrumentu za okrevanje in odpornost za soočanje s posledicami pandemije covida-19 ter o izvajanju evropske strategije o cepljenju.



Ob začetku zasedanja bo danes pozno popoldne na dnevnem redu razprava o načelih in potrebnih politikah za vzpostavitev ogljično nevtralnega, trajnostnega, nestrupenega ter popolnoma krožnega gospodarstva do leta 2050. O tem bodo evroposlanci glasovali v torek.



Drugi dan zasedanja bosta na dnevnem redu razprava in glasovanje o instrumentu za okrevanje in odpornost (RFF), s katerim se bodo lahko članice EU spopadle s posledicami pandemije. Instrument v skupni vrednosti 672,5 milijarde evrov bo namenjen financiranju nacionalnih ukrepov za omilitev gospodarskih in socialnih posledic pandemije.



Podlaga za črpanje bodo nacionalni programi za okrevanje in odpornost, ki se morajo osredotočiti na ključna prednostna področja EU - zeleni prehod vključno z ohranjanjem biotske raznovrstnosti, digitalna preobrazba, gospodarska kohezija in konkurenčnost ter socialna in teritorialna kohezija.



Velika večina držav, tudi Slovenija, zaostaja pri pripravi nacionalnih načrtov. Slovenija ima v okviru RFF na voljo 5,2 milijarde evrov, od tega 1,6 milijarde nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde evrov povratnih sredstev.



V zadnjem času v uniji veliko prahu dvigujejo zamude pri dobavi cepiv proti covidu-19, pogodbe in preglednost podatkov ter nedavno vzpostavljeni sistem za odobritev izvoza cepiv. O tem bodo evropski poslanci v sredo razpravljali s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.



V razpravi bodo tudi predvidoma potrdil podporo skupnemu pristopu EU do cepiv.

Slovenski evroposlanci so izrazili zadovoljstvo, ker so v EU dosegli dogovor o tem, da gredo v skupno nabavo cepiv. Države članice, zlasti manjše, kot je Slovenija, bi namreč po njihovem mnenju verjetno izpogajale slabše pogoje, če bi se morale dogovarjati vsaka zase.

