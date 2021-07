»Tako je, če hočemo imeti na mizi svinjski zrezek«

V nadaljevanju preberite:

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je zaključila izredni inšpekcijski nadzor na prašičji farmi Ljutomerčan. Večjih nepravilnosti ni ugotovila. Glede posnetka, ki je zakrožil v javnosti 24. junija, pa so njene ugotovitve nekoliko nenavadne. Potrjuje, da so na njem prikazane kršitve zakonodaje s področja zaščite živali, po drugi strani pa za določene dele ne more potrditi, da so bili posneti na omenjeni farmi. Preberite tudi, kako se na obtožbe odzivajo v podjetju Ljutomerčan, pogovarjali smo se z direktorjem Miho Kuharjem.