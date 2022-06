Tatjana Bobnar: Nasilnežev ne bomo enačili z miroljubnimi protestniki

Vlada je na današnji seji odločila, da bodo pripravili analizo prekrškov in glob, ki so bili izrečeni posameznikom zaradi kršenja covidnih odlokov. Kot je po seji vlade povedala ministrica za notranja zadeve Tatjana Bobnar, gre za odloke, ki jih je ustavno sodišče že prepoznalo kot neustavne.

Strokovno analizo pravnih podlag in odlokov, na podlagi katerih so bili proti posameznikom uvedeni postopki ali izrečene globe, bodo pripravili do konca avgusta. »Ključno bo merilo ustavnosti, zakonitosti in sorazmernosti,« je poudarila Bobnarjeva. »Ne gre za potezo velikega čopiča. Nasilnežev ne bomo enačili z miroljubnimi protestniki,« je zagotovila.

Vlada je prav tako preklicala sklepe glede tožb za povrnitev stroškov policije na neprijavljenih shodih v času prejšnje vlade. Ministrstvo za notranje zadeve je že umaknilo soglasje za tožbe, državno odvetništvo pa je tudi že vložilo umik tožb.

Vlada je na današnji seji imenovala tudi vršilca dolžnosti generalnega direktorja finančne uprave (Furs) – vodenje bo prevzel Peter Grum.