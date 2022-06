Tatjana Bobnar: Nikoli ne bo prestopila meje med politiko in policijo

Zdaj že nekdanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes dopoldan predal posle svoji naslednici Tatjani Bobnar. V izjavi za medije po primopredaji je Bobnarjeva obljubila, da ne bo nikoli prestopila meje med policijo in politiko. V. d. novega generalnega direktorja policije Boštjan Lindav pa je med drugim napovedal kadrovske menjave.

V izjavi za medije pred ministrstvom za notranje zadeve, ki se je Hojs ni udeležil, je Bobnarjeva poudarila, da je funkcijo ministrice za notranje zadeve sprejela predvsem zato, da ministrstvo in organa v njegovi sestavi ponovno »vrne v roke stroki in ljudem«. Ob tem je spomnila na nekatere pretekle dogodke iz časa vlade Janeza Janše, ki se po njenem mnenju nikoli ne smejo ponoviti.

V. d. novega generalnega direktorja policije Boštjan Lindav, FOTO: Špela Ankele

»Z Boštjanom Lindavom stojiva tu pred vami na istem mestu, kot sva v začetku leta 2020, takrat še kot generalna direktorica policije in direktor uprave kriminalistične policije. Takrat sva morala seznanjati javnost o nedopustnem poskusu vpogleda politike v podatke policije, za katere ni bila pristojna. Ne samo, da so naju zamenjali, kar sva glede na različne vrednote tudi pričakovala, osebno so diskreditirali vrhunske strokovnjake s področja preiskovanja kaznivih dejanj samo zato, ker so ostali zvesti stroki. Bili smo priča pravnemu razgrajaštvu in barbarstvu v podobi odlokov, ki so bili prepoznani kot protiustavni. Danes ponovno stojiva pred vami na istem mestu zato, da vam sporočiva, da je tega mračnjaškega obdobja konec,« je poudarila.

Bobnarjeva je zagotovila, da zelo dobro ve, kje je meja v odnosu do policije in obljubila, da je nikoli ne bo prestopila. Zagotovila je tudi, da bo imel v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav vso njeno strokovno podporo in da bo delovala v dobrobit policistov in državljanov.

»Narava dela in področje, ki ga pokriva resor notranjih zadev, sta že sama po sebi zelo zahtevna. Sedaj pa nas čaka, da delovanje vrnemo v okvir vladavine prava, saj nobena oblast ni in ne more biti nad pravom. Če želimo povrniti zaupanje in upanje, mir in varnost, predvsem pa strpnost, potem je to pot, ki jo moramo skupaj prehoditi,« je poudarila ministrica in se ob tej priložnosti zahvalila vsem, ki so v vsem tem času opozarjali na nepravilnosti.

Obdobje, ki je za njimi, je po njenih besedah vendarle prineslo tudi določena spoznanja: »Predvsem, da nič ni samoumevno, da se moramo za človekove pravice in temeljne svoboščine, za varnost in svobodo truditi vsak dan.«

Med ključnimi nalogami je napovedala tudi spremembe na področju migracijske politike in omenila spremembe zakona o tujcih in o mednarodni zaščiti. Ustanovila bo tudi strateški strokovni svet s katerim bodo oblikovali novo pot obvladovanja in ravnanja z migracijami, ki bo temeljila na zagotavljanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse. V strateški svet bo povabila tudi predstavnike civilne družbe.

Današnjo primopredajo poslov je ocenila kot korektno. Kot je dejala, je dobila vse informacije, da lahko takoj začne z delom. Ob tem je Hojsu zaželela vse dobro, »kot je običajno med dvema človekoma, ki gresta vsak svojo pot«. Bobnarjeva je danes že imela kolegij predstojnikov organov v sestavi ministrstva in direktorjev direktoratov.

Tudi Lindav je napovedal, da se bo s svojimi sodelavci v prvi vrsti zavzemal za povrnitev zaupanja v policijo. Po njegovih besedah se bodo vsi v vodstvu policije trudili, da postane policija znova servis ljudi z visoko stopnjo poklicne in osebne integritete.

Med ključnimi nalogami je izpostavil tudi izboljšanje sodelovanja s policisti, njihovega statusa in vzpostavitev kariernega sistema. Napovedal je tudi odprt dialog s sindikati in z nevladnimi organizacijami. »Kajti če kaj, smo prepričani, da je policija pomemben del družbe, skupnosti, s katero lahko sodeluje brez nasprotovanja in z dolžnim spoštovanjem,« je poudaril.

Vse to po mnenju Lindava sicer ne bo mogoče doseči brez kadrovskih menjav. O konkretnih imenih pa danes še ni mogel govoriti.