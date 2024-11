Pogoj za bivanje opravljen preizkus iz znanja slovenščine na preživetveni ravni

V nadaljevanju preberite:

Od 1. novembra so začele veljati določbe zakona o tujcih, ki pogojujejo znanje slovenščine – na tako imenovani preživetveni ravni za podaljšanje dovoljenja za začasno bivanje za družinske člane tujcev in na vstopni ravni A2 za pridobitev stalnega dovoljenja za bivanje. Predvsem glede preživetvene ravni je bilo že ob sprejemanju zakona in je še zdaj veliko kritik.

Polnoletni družinski člani tujca iz tretje države (nečlanice EU), ki imajo dovoljenje za začasno bivanje v Sloveniji na podlagi združitve družine, bodo od zdaj morali za podaljšanje tega dovoljenja predložiti potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja iz slovenščine na preživetveni ravni.