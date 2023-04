Tehtnica se je nagnila: Neža Kogovšek Šalamon izločena iz odločanja

Kot so nam potrdili na ustavnem sodišču, so zahteve za izločitev sodnika Klemna Jakliča in Mateja Accetta zavrgli kot prepozne. Na podlagi pravočasne zahteve stranke v postopku in na podlagi lastnega predloga sodnice pa je ustavno sodišče v tej zadevi izločilo sodnico Nežo Kogovšek Šalamon.

Predlog za njeno izločitev je podal predsednik programskega sodišča Peter Gregorčič po tem, ko so na TV Slovenija in Novi24TV sprožili polemiko, ali bi njeno dopolnilno delo na Mirovnem inštitutu – za to ima, tako kot še pet sodnikov, tudi dovoljenje delodajalca – lahko vplivalo na njeno pristranskost v tej zadevi, saj je inštitut sodeloval pri pripravi intervencije nevladnih institucij, ki je bila vložena na to temo ta teden, in tudi v predreferendumski kampanji. Pravna mreža za varstvo demokracije, ki občasno sodeluje tudi z Mirovnim inštitutom, pa je sodelovala pri pripravi izhodišč omenjene novele.

To je storil tik pred prvo sejo, na kateri so začeli z vsebinsko obravnavo zadeve, med ko sta bili izločitev Jakliča, kar sta predlagala državni zbor in vlada, ter izločite Accetta, kar je predlagal v. d. direktorja TV Slovenija Uroš Urbanija, podani nekaj dni za tem. Skladno s 33. členom so predloga na ustavnem sodišču zato lahko zavrgli.

In zakaj je šlo za pomembno vprašanje? Izločitev iz odločanja je tehtnico najverjetneje nagnila v korist strani, ki se je že nakazala z začasnim zadržanjem novele zakona o RTV Slovenija in za katero se v javnosti predvideva, da bo glede na predstavljena mnenja vztrajala pri svojem nasprotovanju noveli. Sodnica pa je bila del trojice, ki je zadržanju nasprotovala.

Pred Nežo Kogovšek Šalamon je bil izločen že sodnik Rok Čeferin, čigar pisarna sodeluje z RTV Slovenija.