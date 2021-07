Teršek ostro zanika navedbe Nove univerze, da je odpoved dal sam

Evropska pravna fakulteta je del zasebne Nove univerze Petra Jambreka. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Ustavni pravnik, ki je bil, kot smo poročali, razrešen nosilstva predmeta ustavno pravo na zasebni Evropski pravni fakulteti Nove univerze Petra Jambreka , je odločno zanikal navedbe Nove univerze, da je odpoved dal sam.V torek so na naša vprašanja z Evropske pravne fakultete odgovorili, da je Andraž Teršek v preteklem študijskem letu »zaradi osebnih razlogov sam odpovedal izvajanje predmetov na Evropski pravni fakulteti Nove univerze«, zaradi česar »je bila fakulteta primorana poiskati novega nosilca in izvajalce«, sklep upravnega obora o prenosu nosilstva predmeta s Terška napa je bil »zgolj formalizacija obstoječega stanja«.Teršek je njihovo navedbo ostro zanikal, rekoč, da »ne odraža resnice«. Pojasnil je, da ga nihče s fakultete ni o prihajajočem študijskem letu »nič vprašal«, sam pa ni »odpovedal ne nosilstva ne izvajanja predmeta ustavno pravo«. »Če bi šlo pri univerzi in fakulteti glede tega za nesporazum, pa v dobri veri, razumno in logično domnevam, da bi o tem prejel vprašanje,« je dodal.Poudaril je še, da so stališča Evropske pravne fakultete in Nove univerze »o odločitvah ustavnega sodišča glede ustavnopravnih vprašanj epidemije covid, pravnih aktov in ukrepov diametralno nasprotna« njegovim.Teršek je namreč eden izmed najvidnejših kritikov vladnih ukrepov o omejevanju gibanja in združevanja. Na njihovo neustavnost, ki jo je naposled prepoznalo tudi ustavno sodišče, je opozarjal že vse od njihovega sprejetja, na ustavno sodišče je naslovil več pobud za za presojo ustavnosti.Nasprotno pa so številni profesorji in vodstvo Nove univerze sodbi ustavnega sodišča, ki je vladne ukrepe spoznalo za neustavne, ostro nasprotovali. Mnogi izmed njih bodo prevzeli izvajanje nekdaj Terškovega predmeta ustavno pravo na Evropski pravni univerzi.