Testiranje v okrožnici priporočeno, v sklepu obvezno

Ministrica za izobraževanjeje po treh mesecih zaprtih vrtcev in šol na novinarska vprašanja odgovarjala dobre štiri minute. Pred torkovim vračanjem otrok tako ostajajo neodgovorjena vprašanja o testiranju zaposlenih, ki ga okrožnica njenega ministrstva priporoča, sklep ministrstva za zdravje pa zahteva. Ali jim bo uspelo v enem dnevu testirati več kot 30.000 zaposlenih, se še ne ve. Glede na to, da bodo v razredih testirani le učitelji, Sviz opozarja na tveganja, ki jih je treba ovrednotiti.Po protokolu testiranja, ki so ga pripravili na ministrstvu za zdravje, je v vrtcih zaposlenih okoli 14.000 oseb, v osnovnih šolah v prvem triletju 16.000, v šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami še okoli 3000 oseb. Skupaj naj bi bilo torej v ponedeljek testiranih okoli 30.000 ljudi, razen zaposlenih v goriški, posavski in jugovzhodni regiji, kjer vrtci in šole zaradi slabe epidemiološke slike ostajajo zaprti. V Svizu opozarjajo, da bo v enem samem dnevu testiranja težko opraviti, saj ni izdelanega logističnega načrta testiranj.V nasprotju z okrožnico lastnega ministrstva je ministrica na novinarski konferenci dejala, da je testiranje obvezno, ni pa pojasnila, kako bodo zagotovili, da se bodo učitelji testirali, če se nočejo. Predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljevje poudaril: »Zakon o nalezljivih boleznih je jasen, da je testiranje obvezno. Smo že začeli pripravljati razporede.« Eni od šol so z ministrstva odgovorili, da testiranje sicer v zakonodaji ni obvezno, a med vrsticami zagrozili: »Če se učitelj ne bo testiral, ne bo mogel argumentirati, da za okužbo ni vedel, saj ima možnost testiranja in preventivnega ravnanja, zato mu bo lahko očitana namera okuževanja drugih. Učiteljem priporočite testiranje in jih opozorite na osebno odgovornost do okolice ter možne posledice, če testiranja ne opravijo.« Učitelje naj bi testirali vsak teden.Dejstvo, da si okrožnica in sklep ministrstva za zdravje nasprotujeta, ni presenetljivo, pojasnjuje glavni tajnik Sviza: »Ponovilo se je pravilo, da vlada daje nasprotujoče si signale. Pozivamo jih, da stališče do testiranja poenotijo, v Svizu pa menimo, da je prostovoljnost precej učinkovitejša kot prisila. Ministrico zato pozivamo, da prekliče napoved obveznega testiranja. Poleg tega zakon predvideva, da se testiranje opravi na delovnem mestu, ne pa da se bodo morali zaposleni voziti ne vem kam.«Učitelji in vzgojitelji, ki bodo v torek spet na delovnem mestu v vrtcih in šolah, bodo morali ves čas nositi maske, otroci v prvi triadi jih bodo nosili v skupnih prostorih. Tako so se že pojavila vprašanja, kakšen smisel ima testiranje zgolj učiteljev. Štrukelj pa sprašuje: »Kakšno bo tveganje za učitelje, glede na to, da otroci ne bodo testirani? To bo treba ovrednotiti.« Sicer bo treba prostore vsako uro zračiti, učenci bodo ves čas v matičnih učilnicah, kjer bodo tudi malicali. Skupine se nikjer ne smejo mešati, tudi v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju ne.Osnovna šola je obvezna, zato možnosti, da bi otrok ostal doma, ker se starši morda bojijo okužbe, ni. Doma bodo lahko ostali le otroci, ki imajo zdravstvene omejitve in jim ni dovoljeno obiskovati pouka v šolskih prostorih, piše v okrožnici. V nadaljevanju je navodilo šolam, da naj v teh primerih prilagodijo oblike in metode dela ter svetujejo, da naj delo za te učence poteka tako kot v času pouka na daljavo. Tega do zdaj nikoli ni bilo, opozarja Pečan: »Otrok, ki je bil bolan, je bil bolan. To, kar je predvideno, po moje ne bo delovalo.« Štrukelj je ostrejši in opozarja na dodatno delo učiteljev. »Če bomo servisirali tiste, ki so zaradi zdravstvenih razmer doma, se bojimo, da se bo to izkoriščalo. To bo dodatno delo, ki ga je treba ovrednotiti.«