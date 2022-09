Tik pred začetkom kampanje se je Logar znebil delnic Nove24TV

»Da, kupil sem pet delnic in imam jih še vedno pet. Nisem nameraval obogateti s tem in tudi ne bom obubožal. Sicer nisem nikjer aktivni delničar. In verjetno nisem edini, ki sem se v času finančne krize po zlomu borze precej opekel,« je v intervjuju za Delo pred dobrim mesecem Anže Logar, poslanec SDS in kandidat za predsednika republike, potrdil, da je še lastnik Nove24TV, a nato včeraj na nacionalni televiziji v oddaji Tarča navedel, da to ni več.

V njegovem štabu so nam potrdili, da je v tem času delnice prodal. Zakaj? Ker menda po njegovem mnenju predsednik ne sme biti lastnik v medijski hiši, zato se je pred uradnim začetkom kampanje umaknil iz lastništva.

Kot smo pisali, je po aprilskih parlamentarnih volitvah, ki jih Janez Janša v nasprotju z Viktorjem Orbánom ni dobil, mogoče slišati, da so zaposleni v konglomeratu v skrbeh zaradi svoje usode. Iz lastništva so se poleg Logarja umaknili tudi madžarski zavezniki. Tako je Boris Tomašič, direktor medijskega imperija, od finančnega holdinga Okeanis Vagyonkezelő zrt. že odkupil delež. Sodeč po lanski skupščini delničarjev pa ima Tomašič še 300 delnic, ki so prenosniške. Skupno obstaja 8505 prenosniških delnic, navadnih pa je 9102.

Ker je ministrstvo za kulturo podalo soglasje k zamenjavi še večjega deleža družbe, je spremembe v lastništvu Nove24TV še mogoče pričakovati. V njej pa za zdaj ostajajo delničarji nekdanji predsednik vlade Janša in tudi Žan Mahnič, Branko Grims ...