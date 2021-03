Tirna vzpenjača od danes spet prevaža potnike

Tirna vzpenjača, ki so jo zaradi vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije ustavili konec oktobra, od danes spet prevaža potnike. Vsega skupaj, kot so sporočili z Ljubljanskega gradu, ni delovala skoraj pet mesecev.V tem času so opravili prvi posebni pregled in pridobili obratovalno dovoljenje, zato lahko vzpenjača ponovno prevaža potnike, a pod pogoji, ki veljajo za žičniške naprave. To pomeni, da morajo vsi, ki so starejši od 12 let, ob nakupu vozovnice predložiti negativen rezultat testov PCR ali HAG (ne sme biti starejši od sedmih dni), dokazilo o prebolelem novem koronavirusu, ki ni starejše od šest mesecev, ali potrdilo o cepljenju zoper covid-19.Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so na pristojno ministrstvo sicer naslovili prošnjo o dopolnitvi odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov v RS, da bi v času epidemije lahko delovali pod pogoji, ki veljajo za prevoze z avtobusi ali vlaki, ko potniki ne potrebujejo prilagati negativnih testov, potrdil o cepljenju ali prebolelem virusu, in ne pod pogoji, ki veljajo za žičniške naprave za prevoz oseb. »Vzpenjača namreč izvaja gospodarsko javno službo prevoza potnikov, čas prevoza je bistveno krajši kot pri ostalih javnih prevoznih sredstvih, vzpenjača pa ima tudi možnost stalnega zračenja,« so zapisali.Dokončnega odgovora še niso dobili. »Upamo na ustrezno razumevanje in podporo pri ponovni oživitvi naše dejavnosti, saj nam opravljanje prevozov pod zdajšnjimi pogoji vzbuja skrb,« so zatrdili.