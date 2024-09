Titovi trgi in ulice: nostalgija, sramota – ali del zgodovine?

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko so se Titova mesta konec preteklega tisočletja vsa preimenovala, so nekateri trgi, ceste in ulice ohranili imena nekdanjega jugoslovanskega voditelja ne le na območju razpadle Jugoslavije, ampak tudi v Italiji, Nemčiji, na Cipru, v Rusiji in drugod po svetu. V naši državi smo našteli pet trgov in devet cest oziroma ulic, ki so posvečeni Titu.

Je s sedanjega vidika to nostalgija, sramota – ali del zgodovine, ki je ne moremo kar izbrisati? »Trgi in ulice so poimenovani po marsikateri kontroverzni zgodovinski osebnosti, Tito ni edina: v ZDA so mesta poimenovana po lastnikih sužnjev. Če začnemo odstranjevati vse, kar se nekomu zdi problematično in kar koga moti, bi morali ulice zgolj oštevilčiti – kot v New Yorku,« pravi Mitja Velikonja, kulturolog, ki predava na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.