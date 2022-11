Močan potres stresel Italijo, Slovenijo in Hrvaško

Italijo je nekaj minut po 7. uri stresel potres, ki so ga čutili tudi prebivalci nekaterih delov Slovenije. Potres je imel magnitudo 5,7. Središče je bilo v morju, 64 kilometrov vzhodno od Riminija, 300 kilometrov jugozahodno od Ljubljane, na globini desetih kilometrov. Poročil o škodi še ni.

Tresenje tal so čutili po skorajda vsej osrednji in severni Italiji. Italijanska tiskovna agencija Ansa poroča, da sta prvemu sunku sledila še dva z magnitudo 3,1 in 3,4. V deželi Marke so gasilci prejeli prijave razpok na stavbah hiš. V Anconi so v eni od zasebnih bolnišnic izvedli delno evakuacijo, prav tako je bil ponekod prekinjen železniški promet zaradi poškodovanih tirov. Po poročanju Anse poškodovanih ljudi v potresu ni bilo.

Županja Ancone Valeria Mancinelli je sporočila, da so preventivno zaprli osnovne in srednje šole, prekinjena so tudi predavanja na univerzi.

Šest minut po potresu je center za obveščanje o cunamijih izdal informacijsko sporočilo, ki pa ni bilo opozorilo pred morebitnim cunamijem, pač pa le osveščanje, da so se zatresla tla. Trenutno tveganja za cunami ni. Kot so sporočili strokovnjaki iz omenjenega centra, bi nevarnost za cunami predstavljal potres z magnitudo večjo od 6,5.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je sedem minut čez sedmo potres z magnitudo 4,1 zatresel hrvaška tla približno 35 kilometrov od Pulja. O tresenju tal poročajo tako iz Hrvaške kot tudi iz Bosne in Hercegovine in avstrijske Koroške.

Potres so po podatkih Arsa čutili prebivalci zahodne in osrednje Slovenije. Na agenciji so prejeli 649 odzivov prebivalcev, ki so čutili tresenje tal. Seizmologi ocenjujejo, da intenziteta potresa pri nas ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Slovenija sicer leži na območju, ki je potresom izpostavljeno bolj kot večina evropskih držav.