Tla v Sloveniji so se spet stresla

Urad za seizmologijo sporoča, da so dve minuti pred 16. uro seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,6 v bližini Črnomlja, 71 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane. T. i. nadžarišče je bilo štiri kilometre zahodno od Črnomlja.

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Črnomlja in okolice. Ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Nazadnje so seizmografi na območju Slovenije potres zaznali 9. decembra ob 3.37 uri zjutraj; bil je magnitude 3,5, in sicer v bližini Škofje Loke. Čutili so ga prebivalci cele Slovenije, njegova moč pa ni presegla V. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Je pa šibkejši potresni sunek prestrašil prebivalce Črnomlja že leta 2018. Junija tega leta so zaznali potres z magnitudo 3,1, intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju pa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici.