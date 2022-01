Protestniki proti zastaranju kriminalnih dejanj oblastnikov

Petkovi protestniki v organizaciji Protestne ljudske skupščine so napovedali, da bodo na današnjem protestu množično opozorili na poskuse »strahovlade« in njenih podpornikov, da s protipravnim spreminjanjem kazenskega zakonika dosežejo zastaranje svojih koruptivnih dejanj v preteklih letih. Poleg tega so napovedali, da bodo v primeru spremembe zakonika začeli z zbiranjem podpisov za referendum.

Zbrana množica protestnikov na Trgu republike. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Predlog spremembe kazenskega zakonika je celotna stroka označila za neprimeren in hkrati tudi protipraven saj predlagane spremembe sploh ne sodijo v kazenski zakonik temveč kvečjemu v zakon o kazenskem postopku. Če jim bo uspelo skrajšati zastaralne roke, bi s tem avtomatično zastarali: TEŠ 6, Trenta, vsa kriminalna dejanja ob nabavi zaščitne opreme in večina njihovih umazanih poslov v zadnjih dveh letih! S spremembo zakonika bi bila v praksi izvedena amnestija ravno za največje izvajalce gospodarskega in političnega kriminala, ker pravni procesi ravno v tovrstnih kompleksnih primerih vedno trajajo več let,« so protestniki zapisali v sporočilu za javnost. Zapisali so, da ne bodo dopustili, da jim to tudi uspe.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Protest 21.1.2022 Ljubljana Slovenija [Protest 21.1.2022,Ljubljana,Slovenija] Foto Jože Suhadolnik

V primeru, da bo predlagana sprememba zakonika potrjena v DZ, bodo skupaj z ostalimi aktivističnimi organizacijami in širšim zavezništvom civilne družbe – med drugim so to napovedali pri Inštitutu 8. marec – takoj začeli zbirati podpise za referendum o spremembi kazenskega zakonika.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V sporočilu za javnost so se obregnili še ob Janšo, ki »preusmerja pozornost od ključnih tem s provokacijami Kitajske, za katere že plačujejo ceno slovenska podjetja in s provokacijami pri-stran(kar)skih novinarjev, ki pljuvajo na zgodovino NOB v Sloveniji zato, da bi podžigali načrtno ustvarjene razprtije.«

Protest se je začel na Trgu republike on 19. uri in se nadaljuje z obiskom simboličnih lokacij in akcij po ljubljanskih ulicah, so napovedali.