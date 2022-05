Tokrat Sova s šefom, a ponovno brez nadzora

V nadaljevanju preberite:

Državni zbor ima dve nadzorni komisiji. Vodi ju opozicija, ki ima v njiju tudi večino. Prva je namenjena nadzoru javnih financ in jo bo vodila NSi, druga pa nadzoruje varnostno-obveščevalne službe, a njenega vodenja SDS protestno – skladno z razrezom zahtevajo še eno predsedniško mesto – ne želi prevzeti. Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb (Knovs) zato skladno z zakonom o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb poslanci še niso ustanovili. Parlamentarni nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je eden od temeljnih atributov parlamentarne demokracije, pravi nekdanji prvi mož Sove in varnostni strokovnjak Andrej Rupnik.

Kaj pomeni, če so obveščevalci brez nadzora?