Trajne rešitve za boleče sklepe, mišice in vezi

Zaradi sodobnega življenjskega sloga, ki temelji pretežno na sedečih delovnih mestih, čemur naša hrbtenica anatomsko ni prilagojena, v naših telesih pospešeno nastajajo degenerativne spremembe.

Fizioterapija je v preteklosti razmeroma uspešno reševala problematiko ortopedske narave, torej bolečin in poškodb sklepov, mišic in vezi. Danes opažamo spremembo v trendu učinkovitosti fizioterapevtskega zdravljenja, pogostejše so sekundarne in terciarne bolečine, ki postopoma prehajajo v kronično bolečinsko simptomatiko.

Današnja fizioterapija posledic sodobnega življenjskega sloga ne rešuje več učinkovito, metode, ki jih uporablja, izgubljajo praktično vrednost za pacienta. Fizioterapija je na točki preloma, konservativne metode zdravljenja, ki so usmerjene v odpravljanje bolečinskih simptomov, so sicer temelj današnjih fizioterapevtskih praks, vendar ne zadostujejo za uspešno reševanje sodobnega pacienta.

Ambulantna fizioterapija v kliniki Medicofit. FOTO: Medicofit

​Fizioterapijo prihodnosti strokovnjaki klinike Medicofit v Ljubljani izvajajo že eno leto. Individualna fizioterapija je aktivno usmerjena v odpravljanje vzrokov nastanka mišično-skeletnih težav. Fizioterapija v kliniki Medicofit temelji na diagnostiki in nadgradnji mišično-sklepne funkcije pacienta.

Kakšna je fizioterapija prihodnosti

Fizioterapija prihodnosti je usmerjena predvsem v pacienta in manj v generične zdravstvene protokole, ki so sicer standardna praksa v okviru javnega zdravstva. V kliniki Medicofit nas zanima, kako lahko terapije in vaje prilagodimo pacientu, da dosežemo večjo učinkovitost zdravljenja.

Fizioterapija prihodnosti odpravljanja bolečine ne postavlja kot končni cilj rehabilitacije, ampak ga dojema zgolj kot prvi »checkpoint« oz. prvo fazo v sklopu celostnega zdravljenja poškodbe, ki kot cilj postavlja povrnitev polne mišično-sklepne funkcije in doseganje osebnih ciljev pacienta. Celostna rehabilitacija vključuje tudi vzpostavitev močne preventivne mišične baze, ki zagotavlja trajno uspešnost fizioterapije.

Fizioterapevti prihodnosti ne delujejo kot solo strokovnjaki, ampak v sklopu multidisciplinarne ekipe in predvsem v simbiozi s strokovnjaki kineziologije in ortopedske diagnostike. V kliniki Medicofit združujejo diagnostiko, kineziologijo in fizioterapijo v povezan koncept delovanja, kar je za pacienta visoka dodana vrednost in mu daje večje možnosti za uspešno trajno zdravljenje.

Pregled bolečega komolca v kliniki Medicofit. FOTO: Medicofit

Klinika Medicofit je v jedro svojega delovanja postavila temelje fizioterapije prihodnosti, saj svoje poslanstavo in vrednost vidi v dolgoročnem učinkovitem zdravljenju pacinetov. V kliniki Medicofit vse paciente vodijo od poškodbe do odlične telesne pripravljenosti.

Katere so najpogostejše poškodbe, ki jih zdravijo v kliniki Medicofit

V letu 2021 so prevladovali akutni zagoni bolečin v ledveni hrbtenici in kronične bolečine vratne hrbtenice. V sklopu kroničnih bolečin so zdravili tudi različne vrste artritisa, patološka stanja vezivnega tkiva, kot sta skakalno koleno in teniški komolec, ter v sklopu ramenskega sklepa sindrom zamrznjene rame in kalcinacije.

Med pacienti klinike Medicofit v letu 2021 jih je 61 % zdravilo poškodbe celostno neoperativno, 39 % pa je imelo celostno postoperativno rehabilitacijo. Tretjina vseh pacientov klinike Medicofit se je pred obiskom prve terapije klinike v preteklosti že zdravila s fizioterapijo drugje, vendar neuspešno.

Ekipa kineziologov in fizioterapevtov klinike Medicofit. FOTO: Medicofit

Kako v kliniki Medicofit dosegajo visoko uspešnost zdravljenja

Z združevanjem temeljev fizioterapije prihodnosti v kliniki Medicofit dosegajo visoko upešnost tudi pri rehabilitaciji kompleksnih travmatskih poškodb in višje stopnje degenerativnih sprememb sklepov.

Na prvem diagnostičnem pregledu, ki ga opravi specialist fizioterapevt, klinično testirajo poškodovan sklep, opravijo teste mobilnosti in simetrij mišičnih skupin, anamnezo zdravstvenih izvidov in celovit pregled sosednjih sklepov.

Pogosto so ob poškodovanem delu telesa prizadete tudi sosednje mišično-sklepne strukture zaradi gibalnih kompenzacij, ki nastanejo po poškodbi. V okviru diagnostičnega pregleda fizioterapevt klinike poda tudi oceno funkcije sosednjih sklepnih struktur, npr. pri poškodbi kolena je treba natančno pregledati tudi gleženj, kolke in hrbtenico, kjer običajno nastanejo sekundarne težave zaradi nepravilnega gibanja.

V kliniki Medicofit se izogibajo standardnemu scenariju fizioterapije, ki odpravi bolečinske simptome, vendar odpre vrata nepravilnim gibalnim prilagoditvam in ne izboljša celotne funkcije segmenta.

Celostno zdravljenje poškodbe zajema kompletno vzpostavitev dobre funkcije prizadetega sklepa in sosednjih mišično-sklepnih struktur, saj gre le tako za trajno učinkovito rešitev, ki ne povzroča ponovnih bolečinskih ciklov v prihodnosti.

Individualna kinezioterapija v kliniki Medicofit. FOTO: Medicofit

Kako v kliniki Medicofit prilagodijo fizioterapijo pacientu

Strokovnjaki kinzeiologi in fizioterapevti individualno zdravijo poškodbe na podlagi ugotovitev diagnostičnega pregleda. Zdravljenje je prilagojeno poškodbi, fizični pripravljenosti, preteklim poškodbam, predhodno opravljenemu zdravljenju in vzrokom za nastanek poškodbe.

Stalna praksa trenutne fizioterapije je sicer neposredno naročilo na terapijo, čemur se v kliniki Medicofit izogibajo. Podlaga za kakovostno zdravljenje je zanje diagnostika, ki oceni tudi funkcionalne parametre poškodbe. Pridobljeni podatki meritev mišične moči, stabilnosti sklepov in kvalitativne ocene gibanja pacienta so ključni za individualno načrtovanje zdravljenja.

Ekipa Medicofit predstavlja nov, sodoben koncept, ki je na vseh ravneh zdravljenja usmerjen v cilje pacienta.

Telesna priprava po poškodbah v kliniki Medicofit. FOTO: Medicofit

V kliniki Medicofit izvajajo tudi telesno pripravo po poškodbah

V kliniki Medicofit paciente vodijo od poškodbe do odlične telesne pripravljenosti. Povezan koncept kineziologije in fizioterapije ekipi klinike omogoča, da pacienta sprejmejo že v 2–3 dneh po ortopedski operaciji ali nemudoma ob hujših bolečinah in vodijo zdravljenje do prehoda v kondicijsko pripravo, s katero dosežejo tudi fizično najbolj zahtevne cilje pacientov.

Klinika Medicofit pacientom omogoča dolgoročno vzdrževanje močne preventivne baze telesa in dobre fizične kondicije z individualnimi kineziološkimi programi, ki temeljijo na vadbi moči, koordinacije, vzdržljivosti in mobilnosti.

Dobro poznavanje telesa pacienta daje ekipi klinike Medicofit kakovostna izhodišča za načrtovanje telesne pripravljenosti.

Več o kliniki Medicofit si lahko preberete na njihovi spletni strani www.medicofit.si, na diagnostični pregled se lahko naročite na uradnem elektronskem naslovu info@medicofit.si in telefonski številki recepcije klinike 041 410 360. Ob mišično-sklepnih težavah vam priporočamo obisk klinike Medicofit. Raven strokovnosti ekipe in kakovost splošne obravnave pacientov močno presegata standard zasebnih zdravstvenih ustanov v Sloveniji.

