Tretji prvi šolski dan v srednjih šolah

FOTO: Blaž Samec/Delo

Obvezne maske

Otroci od vključno šestega razreda morajo od pondeljka tudi v matičnem razredu nositi maske. Na ravnatelje pritisk spet izvajajo starši, s čimer so seznanjeni tudi v Svizu: »Kot zastopniki zaposlenih, izpostavljamo, da se z nošnjo mask povečuje varnost tako zaposlenih kot učencev.« To je dejala tudi vodja svetovalne skupine Mateja Logar in poudarila: »Če nosimo masko, ne bo naša kri nič manj oksigenirana in naši možgani ne bodo prav nič slabše delovali. Da bi bili otroci zaradi uporabe mask izpostavljeni pomanjkanju kisika, je skrb, ki ni upravičena, otroci ne bodo ogroženi, tudi če bodo masko nosili dlje časa.« Največ vprašanj v šolah je glede obvezne uporabe mask pri urah športa. V SLOfit fakultete za šport so ministrstvo za šolstvo pozvali, da dopolni zadnjo okrožnico, »da pri pouku športne vzgoje in drugih gibalnih dejavnostih otroci mask ne smejo nositi. To je zanje lahko nevarno.« Odgovora še niso dobili.

Dvomi in strahovi

FOTO: Blaž Samec/Delo

Cepljeni le učitelji?

Potem ko so bili v zadnjem letu dni v šoli le mesec in pol, se je v šolske klopi vrnila prva polovica dijakov od prvega do tretjega letnika. Prihodnji teden bodo spet na daljavo, v šolo pa bo prišla druga polovica, ki je ta teden doma. V šolah in vrtcih je ta teden sicer precej pomembnejša tema cepljenje zaposlenih, za zdaj kaže, da se jih bo cepila več kot polovica. Kljub temu je nekaj dvomov in strahu, sploh po tragičnih zapletih s cepivom v Avstriji.Zaključnim letnikom, dijakom nižjih poklicnih šol in vsem dijakom na praksi se je pridružila še polovica prvih treh letnikov in tako so imeli v srednjih šolah že tretji prvi šolski dan v tem šolskem letu. Veselje je bilo precejšnje, je dejala predsednica društva ravnateljev srednjih šol in ravnateljica Šolskega centra Ljubljana: »Primarno se je vrnil prvi letnik. Tiste, ki imajo prakso, smo razdelili v izmenski pouk, da jo za vsak primer čim prej opravijo.« Ravnatelji so se sicer sami odločili, kateri razredi so se vrnili prvi.Ravnatelji se ta teden ukvarjajo tudi z zbiranjem zanimanja za cepljenje zaposlenih. Počkarjeva je dejala, da jim v Ljubljani pri organizaciji vsega pomaga mestna občina: »Prihodnji teden bodo začeli cepiti v vrtcih in osnovnih šolah, potem pridemo na vrsto še srednje šole. Zanimanja je veliko, v ljubljanskih srednjih šolah se po zadnjih podatkih za cepljenje zanima 4800 zaposlenih, v osnovnih šolah pa 3400 zaposlenih. Ampak prijave še zbirajo. Na naši šoli se jih bo od 187 zaposlenih cepilo 107.«Podatke, koliko zaposlenih v vzgoji in izobraževanju bo cepljenih, bo zbralo ministrstvo za izobraževanje, podatke naj bi imeli predvidoma sredi tedna. Glavni tajnik Svizaje dejal, da si želijo, da bi se za prostovoljno cepljenje odločilo »čim več zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, saj cepljenje učinkovito omejuje prenos okužb. Po naših internih poizvedovanjih bi se morala za cepljenje odločiti vsaj dobra polovica zaposlenih.«Predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljevje dejal, da se je na njegovi OŠ Janka Modra za cepljenje že odločilo 43 odstotkov zaposlenih, četrtina pa še ni opredeljena. »Zanje smo pripravili predavanje, na katerem naj bi dobili odgovore na vprašanja, potem bomo posredovali podatke, kdo se želi cepiti zdravstvenemu domu. Seveda pa na zanimanje ne vpliva prav dobro ta zaplet v Avstriji. Vse več je tudi vernikov teorij zarote,« je povedal.Zaposlene pa so že začeli cepiti v Kočevju, je povedal ravnatelj OŠ Zbora odposlancev: »Trenutno je že cepljenih 43 odstotkov zaposlenih, naslednji teden jih bo okoli 53 odstotkov. Pričakujem, da bo vseh cepljenih okoli 65 odstotkov. Dejstvo pa je, da bi se nekateri, ki imajo zdaj pomisleke, cepili takoj, če bi se lahko cepili s cepivom Pfizerja ali Moderne, pri AstraZeneci pa imajo pomisleke. Mislim pa, da mora samo še kakšen mesec miniti. Ko bo jasno, da bo za prestop meje s Hrvaško obvezno cepljenje, jih bo hitro več cepljenih. Poleg tega ni zgleda pri zdravstvenih delavcih. Če bi bili zdravstveni delavci v sto odstotkih cepljeni, bi bilo precej lažje. Če se pa že tam kopja lomijo, je pa težko.«Ministrstvo za zdravje je po podatkih ministrstva za šolstvo sporočilo, da je v skupini zaposlenih v vzgoji in izobraževanju skupaj 65.000 ljudi. Ena od ravnateljic je opozorila, da v ZD Trbovlje ne cepijo vseh zaposlenih, ampak le učitelje, kar je direktor ZD Trbovlje dr.potrdil: »Z ministrstva za zdravje in NIJZ smo dobili navodila, da naj cepimo le tiste, ki so v neposrednem stiku z otroki. Lahko nam pošljejo le seznam z imeni in priimki, če bodo sami prevzeli odgovornost, da ti ljudje delajo z otroki. Imeli smo namreč že več obiskov inšpekcij in opozoril, da ne smemo preskakovati skupin.«